В Солигорском районе обновят муралы, посвящённые пожарной безопасности

В 2024 году в Солигорском районе обновят пять муралов, посвященных пожарной безопасности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Тематические граффити размещены на фасадах жилых, социальных и административных зданий в райцентре, а также других населенных пунктах. И это не все художественные новшества. Так, в Солигорске появился мурал, посвященный первооткрывателю Старобинского месторождения калийных солей. Рисунок разместили на одноименной улице. Цель создания такого художественного оформления зданий – обучение и просвещение.

Светлана Макей, начальник отдела архитектуры и строительства Солигорского райисполкома:

Муралы имеют свойство идти по нескольким направлениям. То есть могут быть на тему безопасности, тему просвещения, обучения. В прошлом году мы нарисовали в основном обучение и просвещение. У нас спонсором было Министерство природных ресурсов. Мы нарисовали на Центре детского творчества мурал, посвященный всем растениям и животным, которые обитают в нашем Солигорском районе. При входе в Центр творчества и музыкальную школу размещены QR-коды.

В следующем году приступят к обновлению фасадов многоэтажек на улице Заслонова. Здесь уже нанесены три мурала, посвященные порам года. Появятся еще два рисунка.