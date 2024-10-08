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Отказ от гаджетов. Зачем школьникам сдавать телефоны на время уроков?

08 октября 2024 14:54
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Мобильные телефоны и социальные сети стали неотъемлемой частью школьной жизни, оказывая влияние на образовательный процесс. Школы уже внедрили рекомендации, согласно которым мобильные устройства должны храниться в определенных местах во время занятий. Это делается для создания благоприятных условий обучения, где ничто не мешает ученикам сосредоточиться на получении знаний.

Отказ от гаджетов. Зачем школьникам сдавать телефоны на время уроков?-2

Наталья Сидоренко, директор ГУО «средняя школа №104 имени Р. Н. Мачульского г. Минска»:
В своей работе мы руководствуемся нормативными документами. Есть такой нормативный документ «Государственный школьный стандарт», в котором прописано, что ребята, придя в школу, должны сдать мобильные телефоны классному руководителю либо учителю. На основании этого документа мы написали свой внутренний документ, называется «Правила внутреннего распорядка для учащихся», где еще более четко прописано, как, когда, кому, куда сдаются телефоны. 

Отказ от гаджетов. Зачем школьникам сдавать телефоны на время уроков?-4

Учителя также подчеркивают, что во время перемен мозг ребенка должен отдыхать. Но использование телефона вместо этого может привести к обратному эффекту. Вместо расслабления дети продолжают нагружать свой мозг информацией из социальных сетей и игр, что вызывает еще большую усталость. Поэтому важно, чтобы перемены использовались для отдыха, а не для взаимодействия с гаджетами.

Подробнее в видео.

# Наталья Сидоренко

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