Отказ от гаджетов. Зачем школьникам сдавать телефоны на время уроков?

Мобильные телефоны и социальные сети стали неотъемлемой частью школьной жизни, оказывая влияние на образовательный процесс. Школы уже внедрили рекомендации, согласно которым мобильные устройства должны храниться в определенных местах во время занятий. Это делается для создания благоприятных условий обучения, где ничто не мешает ученикам сосредоточиться на получении знаний.

Наталья Сидоренко, директор ГУО «средняя школа №104 имени Р. Н. Мачульского г. Минска»:

В своей работе мы руководствуемся нормативными документами. Есть такой нормативный документ «Государственный школьный стандарт», в котором прописано, что ребята, придя в школу, должны сдать мобильные телефоны классному руководителю либо учителю. На основании этого документа мы написали свой внутренний документ, называется «Правила внутреннего распорядка для учащихся», где еще более четко прописано, как, когда, кому, куда сдаются телефоны.