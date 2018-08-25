Шахтёры понимают ценность принципов, на которых строится суверенная Беларусь: Александр Лукашенко поздравил жителей Солигорска с юбилеем города

Новости Беларуси. Один из самых молодых городов Беларуси – Солигорск – отмечает 25 августа 60-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Один из самых молодых городов Беларуси – Солигорск – отмечает 25 августа 60-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Свои поздравления жителям адресовал Александр Лукашенко. «В первую очередь это праздник тех, кто своим упорным трудом закладывал основу мощного производственного потенциала не только Солигорска, но и столичного региона, страны в целом. В народе говорят, что лицо города определяют его жители. Шахтеры, стоявшие у истоков города, как никто другой, понимают ценность принципов, на которых строится суверенная Беларусь, – честность, справедливость, порядочность, важность сохранения мира и безопасности в нашем государстве». – говорится в поздравлении.
В честь праздника в Солигорске 25 августа открылась новая поликлиника. Это важный подарок для города. Для жителей и гостей также разнообразная развлекательная программа. Карнавальное шествие, парад ретро-автомобилей, обзорные полеты, лазерное шоу и конечно салют.