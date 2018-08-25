Шахтёры понимают ценность принципов, на которых строится суверенная Беларусь: Александр Лукашенко поздравил жителей Солигорска с юбилеем города

Свои поздравления жителям адресовал Александр Лукашенко. «В первую очередь это праздник тех, кто своим упорным трудом закладывал основу мощного производственного потенциала не только Солигорска, но и столичного региона, страны в целом. В народе говорят, что лицо города определяют его жители. Шахтеры, стоявшие у истоков города, как никто другой, понимают ценность принципов, на которых строится суверенная Беларусь, – честность, справедливость, порядочность, важность сохранения мира и безопасности в нашем государстве». – говорится в поздравлении.