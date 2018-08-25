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Шахтёры понимают ценность принципов, на которых строится суверенная Беларусь: Александр Лукашенко поздравил жителей Солигорска с юбилеем города

25 августа 2018 11:41
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Новости Беларуси. Один из самых молодых городов Беларуси – Солигорск – отмечает 25 августа 60-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шахтёры понимают ценность принципов, на которых строится суверенная Беларусь: Александр Лукашенко поздравил жителей Солигорска с юбилеем города-1

Свои поздравления жителям адресовал Александр Лукашенко. «В первую очередь это праздник тех, кто своим упорным трудом закладывал основу мощного производственного потенциала не только Солигорска, но и столичного региона, страны в целом. В народе говорят, что лицо города определяют его жители. Шахтеры, стоявшие у истоков города, как никто другой, понимают ценность принципов, на которых строится суверенная Беларусь, – честность, справедливость, порядочность, важность сохранения мира и безопасности в нашем государстве». – говорится в поздравлении.

Шахтёры понимают ценность принципов, на которых строится суверенная Беларусь: Александр Лукашенко поздравил жителей Солигорска с юбилеем города-4

В честь праздника в Солигорске 25 августа открылась новая поликлиника. Это важный подарок для города. Для жителей и гостей также разнообразная развлекательная программа. Карнавальное шествие, парад ретро-автомобилей, обзорные полеты, лазерное шоу и конечно салют.

# Праздничные даты # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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