В Солигорске школьников научат оплачивать коммунальные услуги правильно

В Солигорске дали старт новому обучающему проекту «Школа ЖКХ». Он нацелен на повышение коммунальной грамотности подрастающего поколения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Представители профильных служб района будут встречаться со школьниками и проводить познавательные уроки. Ребятам расскажут о том, как правильно оплачивать коммунальные услуги и чем занимаются службы ЖКХ. В программе не только лекции. Для школьников организуют экскурсии на предприятия. Одна из таких встреч прошла на базе «ЭкоКомплекса». Ребятам рассказали и показали, как сортируют отходы.

Валерий Ермакович, директор унитарного предприятия по санитарной очистке «ЭкоКомплекс»:

Проводим акцию среди школ, чтобы наяву показать детям, как происходит полностью процесс утилизации из Солигорска мусора и вторсырья. Ведь зачастую люди не понимают, как происходит этот процесс. Детям мы объясняем, сколько вывозится мусора, как настроен процесс.

Виктория Ткачева, заместитель директора по идеологической работе солигорского предприятия «ЖКХ «Комплекс»:

В рамках недели коммунальной грамотности мы посещаем все учебные заведения, программу мы подбираем именно под возраст. Потому что детям младшего возраста интересен интерактив – когда идет взаимодействие, когда в плане игры подаешь информацию.