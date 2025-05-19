Белорусские спасатели примут участие в совместных учениях Корпуса сил СНГ в Подмосковье

Наши «ЗУБРы» продемонстрируют свое мастерство на учениях в Подмосковье. Белорусские спасатели отправились в Ногинск, где примут участие в совместных маневрах Корпуса сил СНГ. Возглавляет делегацию первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.