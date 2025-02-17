Повышение качества жизни и создание комфортной среды. В Солигорске идут работы по благоустройству города, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Преображается и территория возле здания райисполкома. В рамках проекта здесь высадят почти полсотни шаровидных ив, которые добавят изящества в ландшафт. Также появятся кусты барбариса – они станут дополнительным элементом озеленения. Высадят и газон. Планируется устройство тротуаров с пешеходными связями. Акцент сделают и на безбарьерную среду. Будут установлены скамейки и урны. Кроме того, у здания появится интерактивная электронная доска почета.

Андрей Цуба, заместитель директора управления капитального строительства Солигорского района:

В данном году мы планируем выполнить новые улицы. Начало работы мы планируем где-то в июле – продолжить улицу с 21-го микрорайона в микрорайон Чижи. Там большая улица, протяженностью около двух километров. Чтобы соединить микрорайон Чижи с городом. Улицы с тротуарами, велодорожками, освещением и ливневой канализацией.

Также в Год благоустройства запланированы работы по капитальному ремонту. Будет обновлено 9 жилых домов.