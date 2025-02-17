Прямой эфир

В Солигорске идут работы по благоустройству города

17 февраля 2025 14:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Повышение качества жизни и создание комфортной среды. В Солигорске идут работы по благоустройству города, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Солигорске идут работы по благоустройству города-2

Преображается и территория возле здания райисполкома. В рамках проекта здесь высадят почти полсотни шаровидных ив, которые добавят изящества в ландшафт. Также появятся кусты барбариса – они станут дополнительным элементом озеленения. Высадят и газон. Планируется устройство тротуаров с пешеходными связями. Акцент сделают и на безбарьерную среду. Будут установлены скамейки и урны. Кроме того, у здания появится интерактивная электронная доска почета.

В Солигорске идут работы по благоустройству города-4

Андрей Цуба, заместитель директора управления капитального строительства Солигорского района:
В данном году мы планируем выполнить новые улицы. Начало работы мы планируем где-то в июле – продолжить улицу с 21-го микрорайона в микрорайон Чижи. Там большая улица, протяженностью около двух километров. Чтобы соединить микрорайон Чижи с городом. Улицы с тротуарами, велодорожками, освещением и ливневой канализацией.

Также в Год благоустройства запланированы работы по капитальному ремонту. Будет обновлено 9 жилых домов.

# Год благоустройства

Другие новости рубрики

Все новости
В Столбцовском районе за 2024-й собрано свыше 2,5 тысячи тонн вторсырья
17 февраля 2025 13:58

В Столбцовском районе за 2024-й собрано свыше 2,5 тысячи тонн вторсырья

Под особым контролем – дети и рыбаки. Спасатели проводят рейдовые мероприятия по водоёмам
17 февраля 2025 13:58

Под особым контролем – дети и рыбаки. Спасатели проводят рейдовые мероприятия по водоёмам

Негосударственных людей здесь нет – Лукашенко встретился с представителями частных предприятий
17 февраля 2025 13:55

Негосударственных людей здесь нет – Лукашенко встретился с представителями частных предприятий