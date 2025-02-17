Под особым контролем – дети и рыбаки. Спасатели проводят рейдовые мероприятия по водоёмам

С начала года в Минской области произошло 5 несчастных случаев на водоемах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Часто к трагедиям приводит несоблюдение правил безопасного поведения на реках и озерах. Чтобы не допустить происшествий, спасатели усилили рейдовые мероприятия.

Под особым контролем – дети и рыбаки. Специалисты ежедневно патрулируют водоемы и напоминают, что нельзя выходить на лед, толщина которого менее 7 сантиметров. Отправляясь на зимнюю рыбалку, обязательно нужно надеть спасательный жилет, желательно при себе иметь веревку. Также работники ОСВОД проводят профилактические беседы в трудовых коллективах и учреждениях образования.

Руслан Шестопалов, председатель Минской областной организации ОСВОД:

Проводим различные профилактические мероприятия, доводим об опасности, которая подстерегает: вода, лед. Доводим требования безопасности поведения граждан на льду и воде. Проводим мероприятия различного рода в учреждениях образования, здравоохранения с трудовыми коллективами. В первую очередь сосредотачиваемся на проведении профилактических мероприятий в тех трудовых коллективах учреждений, где произошли случаи гибели на воде или льду.