«К концу 2022 года медцентр запустят целиком». Как строится самый ожидаемый социальный объект Бреста

Новости Беларуси. Самый ожидаемый социальный объект года в Бресте. Многопрофильный медицинский центр стал главной молодежной стройкой региона. Трудовой десант из студентов вузов усилил команду строителей. Одни наравне с опытными коллегами ведут отделочные работы, другие озеленяют территорию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В общем, работы хватит каждому. Первые трудовые будни в репортаже Кристины Протосовицкой. Студенты технического университета в будущем – инженеры-конструкторы. Третьекурсник Владимир Заобурный из Иваново вырос в семье строителей. Труда не боится, правда, не со всеми поручениями пока получается справиться на отлично. Говорит, что упорство одержит верх.

Владимир Заобурный, студент Брестского государственного технического университета:

Это медицинский центр, для города он очень сильно важен. Потому что много новостроек в этом районе и мотаться из одного конца в другой вообще неудобно. А так – удобно, комфортно.

Многопрофильный медицинский центр в Бресте – один из самых ожидаемых и амбициозных проектов здравоохранения в стране. Под одной крышей – детская поликлиника, лечебно-диагностический центр и женская консультация. Все корпусы между собой свяжут галереи. Общая стоимость медицинского квартала – более 50 миллионов рублей.

Александр Стельмах, старший прораб строительного объекта «Медицинский комплекс»:

Работы ничего не осложняет. Материал поставляется вовремя, финансирование достаточно четкое, грамотно поставлено. В первую очередь будет введен корпус женской консультации, так как строительно-монтажные работы практически завершены и оборудование уже сюда закупается. В этом году его введут.

Встречать первых пациентов будут во всеоружии, над благоустройством территории уже трудятся озеленители. В помощь коммунальный студотряд. Студенты пушкинского университета готовят основу под будущие ландшафтные решения.

Алена Сольянчук, студентка Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина:

Я всегда решаю подзаработать, чтобы помочь и родителям в своем обеспечении. Для меня это интересно, какой-то другой опыт. Познаешь, как другие люди работают.

Медицинский центр расположился в одном из самых быстрорастущих и молодых микрорайонов Бреста с населением почти 100 тысяч человек, треть – это дети. Кроме того, услугами поликлиники сможет воспользоваться и часть жителей Брестского района. Совсем скоро медицинская помощь станет в шаге от дома, а пока приходится возить малышей на другой конец города.

Александр Стельмах:

Я нахожусь здесь практически постоянно, практически без выходных, так как большая ответственность. Когда знаешь на своей стройке каждый болтик, каждый винтик, вести его достаточно несложно.