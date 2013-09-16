Какие подарки получили минчане на День города - 2013?

Новости Минска. Минску - 946 лет. Дата, пусть, не круглая, но, согласитесь, солидная! В свой День Рождения столица заметно преобразилась. Но дело не только в ярком праздничном оформлении. Изменили облик города и новые здания. К знаменательной дате в столице открылся ряд административных и социально значимых объектов.

После модернизации заработали сразу две поликлиники. 1-ая городская по улице Великоморской и 7-ая детская поликлиника — на Плеханова. В последней освежили фасад здания, утеплили стены, провели косметический ремонт, обновили мебель. Кроме того, поликлинику оснастили по последним мировым стандартам. Заработал новый стоматологический кабинет.

К слову, всё оборудование здесь - исключительно белорусского производства. В здании появился комплекс спелеотерапии. Теперь у каждого маленького пациента есть возможность погрузиться в микроклимат соляной пещеры. Но, пожалуй, больше всего дети и родители ожидали открытия восстановленного бассейного комплекса.

Светлана Пархейчук, главный врач УЗ «7-ая городская детская поликлиника»:

Для посетителей, для маленьких детей, организована комната-колясочная. Это те больные вопросы, куда деть коляску во время прихода, посещения поликлиники. Оборудована комната, где мама может покормить ребенка, когда подошло время и маленький ребенок проголодался. Получаем компьютеры, которые будут стоять на каждом рабочем месте врача, то есть более быстрая передача информации, переход амбулаторной карты на электронный вариант и многие другие вопросы.

Благоустроили к празднику и Музей камней под открытым небом. Самое загадочное место на карте Минска появилось в 80-е годы двадцатого столетия. У каждого валуна здесь своя символика. На огромной территории выложена гигантская карта Беларуси. На ней обозначены даже ледниковые периоды. Побродить по необычной экспозиции стало вдвойне приятнее. В музее появились новые лестницы, скамейки и контейнеры для мусора. Реконструировали дорожки, которые на импровизированной карте символизируют русла рек. Так, наконец, нужные очертания приобрела Западная Двина.

Самая компьютеризированная школа открылась в микрорайоне Лошица. Новое учебное заведение оснащено по последнему слову образовательной техники. Для углубленного изучения иностранных языков в школе оборудованы шесть лингафонных кабинетов, два кабинета информатики.

У каждого ученика в портфеле не только книги и тетради, но и персональная карточка. С помощью неё родители получают смс-уведомление о том, что их ребёнок прибыл на урок.

Галина Черник, директор средней школы № 51 г. Минска:

Этой же карточкой учащегося можно оплачивать и горячие завтраки и обеды в столовой за безналичных расчет. Будет использоваться как электронный формуляр в библиотеке. А на будущее планируется это использовать и в транспортной системе.

Кроме обычного дневника у каждого ребёнка есть его электронная версия. Проверить успеваемость родители могут мгновенно. Идти на собрание в школу тоже не обязательно – посоветоваться с воспитателем можно в режиме реального времени. Если ребенок заболел, присутствовать на уроках он сможет дистанционно.

Столичные дороги улучшают внешний вид. После ремонта введены в эксплуатацию участки улиц Куйбышева, Ташкентской и Жасминовой, а также проспект Независимости на пересечении с улицей Калиновского.

Планировалась, что ко Дню города распахнёт свои двери после реставрации усадьба Ваньковичей – памятник архитектуры конца 19 столетия. В своё время здесь жил один из самых ярких представителей белорусского искусства – художник Валентин Ванькович.

Сегодня восстановительные работы уже закончены. Достоверно реконструирован фасад усадьбы, воссозданы планировки помещений, въездная брама ворот. Благоустроен парк, который был утрачен в 19 веке в ходе хозяйственной деятельности.

Торжественное открытие исторического комплекса откладывается на начало октября. Сюжет об уникальном памятнике белорусской архитектуры Вы сможете увидеть в ближайших выпусках, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.