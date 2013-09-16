Минчане, которыми должна гордиться вся страна

Новости Минска. Свой день рождения праздничная столица встречает в компании лучших горожан! «Минчан года» станет на 13 человек больше. Каждый из них ас в своей профессии и настоящий генератор идей, а на тропе к заветному титулу - многочисленные годы работы и заслуженные победы.

«Почетный физкульт-привет» в этом году достался тренеру-преподавателю детской спортивной школы по стрелковому спорту Наталье Евгеньевне Гулевич. «На линии огня» она вот уже как 25 лет! Энтузиазм только набирает обороты, а перспективных воспитанников все больше. Кандидаты в мастера спорта, победители международных олимпиад о своей второй маме всегда говорят с благодарностью!

Вадим Асташонок, кандидат в мастера спорта по пулевой стрельбе:

Когда я только приходил заниматься, меня сразу не хотели брать. Мне было уже 14 лет, для спорта это уже большой возраст. Но, тем не менее, Наталья Евгеньевна в меня верила, и не зря, достиг кандидата в мастера спорта, и не собираюсь останавливаться.

Илья Чергейко, мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе:

За 8 лет отношения меняются, и это уже переросло в какую-то семью.

О стрелковом будущем Наталья и не мечтала. Детство проходило на улице Кирова, занятия в школе чередовала с любимыми музыкой и танцами во Дворце пионеров, пока однажды не заглянула в тир. Судьбоносное свидание вновь состоялось на родной улице! Город, действительно, умеет преподносить сюрпризы!

Наталья Гулевич, тренер-преподаватель детско-юношеской школы по стрелковому спорту:

Я сегодня дочку отводила во Дворец пионеров. Мне стало так тепло и приятно, что какая-то история моего детства сохранилась. И я сегодня Марии все рассказала, как здесь мы танцевали, здесь мы пели, здесь мы выступали, и она в свои 4 года меня очень внимательно слушала. Так что все ходят по одним и тем же тропинкам. И вот Машу по улице Кирова я сегодня провела.

Галерея почетных дипломов и кубков – в новом поколении спортсменов под руководством талантливого тренера можно быть уверенными на все 100! Казалось бы, тяжелый спорт – совсем не женское дело. Однако именно возможность самореализация привлекла Наталью, ведь стрельба – это, прежде всего, психологический поединок с самим собой!

Наталья Гулевич, тренер-преподаватель детско-юношеской школы по стрелковому спорту:

Он, конечно, должен быть спортсменом в душе, работоспособным и лидером. Если эти качества совпадают, если это все есть, он, конечно, станет достойным спортсменом. А когда дети приходят и говорят: «Наталья Евгеньевна, вы были лучшее, что было в моем детстве», это самое важное.

Столичный тренер активно готовит своих спортсменов к летним олимпийским юношеским играм в Китае. Удачное выступление четыре года назад в Сингапуре – отличный стимул к развитию!

Мечта у очаровательной минчанки года тоже профессиональная!

Наталья Гулевич, тренер-преподаватель детско-юношеской школы по стрелковому спорту:

Мне бы очень хотелось, чтобы нам помогли и построили для нас, для города, поскольку все тиры у нас очень старенькие, как наш, которому уже 50 лет, он тирок уже с именем, но старенький. Нам здесь очень тесно, нас здесь очень много, а тир маленький... Поэтому хотелось бы. Чтобы один маленький тирочек нам тоже подарили к какому-нибудь празднику города, и мы счастливо здесь тренировались. И уж тогда точно еще несколько олимпийских медалей мы завоюем.

Учить детей – значит учиться самому вдвойне! Таково кредо лучшего столичного учителя. Олег Иванович Жук стал педагогом по примеру отца. Тот 45 лет был заместителем директора сельской школы. Так, в историю Олег влюбился еще в детстве. Исторический факультет БГУ, сельские классы и директор 26-й столичной школы. За 20 лет педагогической жизни Олег Иванович не перестает каждый день влюбляться в свое дело снова и снова, а рассказывать об успехах детей готов часами!

Олег Жук, директор СШ№26 г. Минска:

Наши учащиеся спортивных классов впервые представляли в 2011 Республику Беларусь на Кубке нации, который проходил в Испании. Это неофициальный чемпионат мира среди детей по футболу. Было очень интересно. И увидеть эмоции детей, которые приехали оттуда и говорили: «Вот, мы были в раздевалке, где и ведущие игроки, мировые звезды играли на том поле!»

Среди учебных кабинетов и лабораторий есть в столичной школе и свой мир с кружками по интересам. Директор с компанией увлеченных педагогов стараются создать для детей настоящий дворец творчества и сделать образовательную жизнь интересной! Вот этот уголок, к примеру, ученики меняют по сезонам года и создают особое настроение.

Любимое место в городе у Олега Ивановича – Парк Павлова. Историк и краевед, он не один год изучал судьбу Московского района. И обнаружил вместе с коллегами удивительный факт о летописном Менске!

Олег Жук, директор СШ№26 г. Минска:

Древний Менск возникает там, где городище на Менке, братья Ярославичи дошли до Немиги, вернее, до Нижней Немиги. По речным справочникам Седова, Нижней Немигой называлась в то время река, которая сейчас называется Лошица. Она берет начало у нас на территории Московского района, как раз там, где сейчас Парк имени Павлова.

В мечтах у директора – создать музей района в родной альма-матер и проводить экскурсии для неравнодушных минчан!

Минченя - такова фамилия лучшего столичного ученого-2013 - Владимира Тимофеевича! В его лаборатории воздух буквально перенасыщен идеями. Свыше 200 научных трудов и технические разработки в области медицины. В копилке ученого - медаль Франциска Скорины за профессионализм и прекрасную педагогическую деятельность в БНТУ.

Препарат ультразвукового трамболизиса для разрушения тромбов в сосудах и уникальные протезы стенграфты. Эти устройства помогут побороть аневризму аорты, причину сердечно-сосудистых заболеваний. За рубежом стенграфты давно получили развитие, а вот для нас это слишком дорогостоящий прибор. Владимир Тимофеевич совместно с профессором кардиологии Юрием Петровичем Островским создали отечественный аналог!

Владимир Минченя, профессор кафедры конструирования и производства приборов БНТУ:

Стенграфт представляет собой оболочку биосовместимую. Хирург может спокойно ввести этот стенграфт в зону, где необходимо поставить этот стент. И этот стент можно выдавить из нашей так называемой системы доставки, он расправляется, и место, которое было ослаблено, закрывается этим стентом и дальше ведет к хирургической операции, креплению этого стента внутри аорты.

Владимир Тимофеевич – частый гость на операциях и болеет за каждую свою разработку. Только трудом можно достичь успеха, признается ученый и мечтает о производстве по созданию медицинского оборудования на здоровье большого города!

Владимир Минченя, профессор кафедры конструирования и производства приборов БНТУ:

По инициативе руководителей наших, ректора университета и директора НПЦ кардиологии создается на сегодня предприятие совместное, которое будет производить разработанные нами в БНТУ медицинские изделия.

В Минск Владимир Тимофеевич приехал еще в 1967 году! Столичный Бродвей запал в душу сразу! Это место совпадает с динамичным ритмом жизни, прогуливаться там он готов вновь и вновь, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Владимир Минченя, профессор кафедры конструирования и производства приборов БНТУ:

Конечно, мне нравятся проспекты нашего Минска, особенно в вечернее время, когда есть подсветка, он преображается, получается сказочный! Столица европейская, она чистая, красочная. Приятно прогуляться в Ботаническом саду, особенно в весеннюю пору, в пору цветения, в парке Горького хорошо по набережной прогуляться. Там чудесные места и всегда есть возможность отдохнуть такой суеты жизненной и побыть в тишине.