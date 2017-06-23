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В Смолевичском районе построили «Дорогу китайско-белорусской дружбы»

23 июня 2017 15:14
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Новости Беларуси. Между Минщиной и Китаем сократилось расстояние. Дорога дружбы появилась в Смолевичском районе рядом с индустриальным парком «Большой камень», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Путь – всего полтора километра, но значителен как для жителей региона, так и для компаний парка.

В перспективе его свяжут с трассой М1. Венчает путь памятный знак – «Дорога китайско-белорусской дружбы».

В Смолевичском районе построили «Дорогу китайско-белорусской дружбы»-1

Павел Графутко, председатель районного совета депутатов:
Благоустройству населенных пунктов района уделяется самое большое и пристальное внимание. И то, что мы сегодня видим – километр дороги построен – это для удобства жителей.

Для того, чтобы они могли нормально добираться и до Минска, и до других населенных пунктов района.

В церемонии открытия «пути дружбы» приняли участие представители благотворительного фонда из Китая и руководство Смолевичского района. Ну и, конечно, жители деревни Быкачино (именно там поставили памятный знак).

# общество # Беларусь-Китай # Фотофакт # Павел Графутко

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