В Смолевичском районе построили «Дорогу китайско-белорусской дружбы»

Новости Беларуси. Между Минщиной и Китаем сократилось расстояние. Дорога дружбы появилась в Смолевичском районе рядом с индустриальным парком «Большой камень», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Путь – всего полтора километра, но значителен как для жителей региона, так и для компаний парка.

В перспективе его свяжут с трассой М1. Венчает путь памятный знак – «Дорога китайско-белорусской дружбы».