Дипломы о переподготовке вручили слушателям Академии управления при Президенте

Новости Беларуси. Знаковым 23 июня стало для слушателей Академии управления при Президенте. Сегодня во Дворце Республике выпускникам Института госслужбы при ВУЗе вручили дипломы о переподготовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уметь ориентироваться в сложных ситуациях, принимать правильные решения и грамотно отвечать на вызовы времени – всему этому вот уже более четверти века учат в Академии управления при Президенте. Более 400 слушателей получили аттестат об окончании Высшей школы управленческой элиты. Депутаты, председатели исполкомов, директора предприятий. Не раз в этот день на сцену за дипломами поднимались и сотрудники нашего телеканала.

Константин Авраменко, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:

ВУЗ окунул меня на 15 лет назад, в ту жизнь, которая была тогда, мобилизовал очень сильно, дал новые стимулы. Получение образования в этом ВУЗе – это некоторая ступень, которая дает двигаться дальше по карьерной лестнице, достигать новых высот.

Ирина Ромбальская, пресс-секретарь, ведущая ЗАО «Столичное телевидение»:

У меня есть юридическое образование, почти законченное журналистское. И вот теперь маркетолог. Я думаю, что это еще не конец, несмотря на то, что это уже третье образование. После получения этого диплома у меня горят глаза. Мне хочется сделать все то, что я написала в дипломе, защищая его, все то, что я исследовала, анализировала – теперь все это хочется воплотить в жизнь.