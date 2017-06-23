Дипломы о переподготовке вручили слушателям Академии управления при Президенте
Новости Беларуси. Знаковым 23 июня стало для слушателей Академии управления при Президенте. Сегодня во Дворце Республике выпускникам Института госслужбы при ВУЗе вручили дипломы о переподготовке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уметь ориентироваться в сложных ситуациях, принимать правильные решения и грамотно отвечать на вызовы времени – всему этому вот уже более четверти века учат в Академии управления при Президенте.
Более 400 слушателей получили аттестат об окончании Высшей школы управленческой элиты. Депутаты, председатели исполкомов, директора предприятий. Не раз в этот день на сцену за дипломами поднимались и сотрудники нашего телеканала.
Константин Авраменко, заместитель генерального директора ЗАО «Столичное телевидение»:
ВУЗ окунул меня на 15 лет назад, в ту жизнь, которая была тогда, мобилизовал очень сильно, дал новые стимулы. Получение образования в этом ВУЗе – это некоторая ступень, которая дает двигаться дальше по карьерной лестнице, достигать новых высот.
Ирина Ромбальская, пресс-секретарь, ведущая ЗАО «Столичное телевидение»:
У меня есть юридическое образование, почти законченное журналистское. И вот теперь маркетолог. Я думаю, что это еще не конец, несмотря на то, что это уже третье образование. После получения этого диплома у меня горят глаза. Мне хочется сделать все то, что я написала в дипломе, защищая его, все то, что я исследовала, анализировала – теперь все это хочется воплотить в жизнь.
Анна Рублева, заведующий службой корреспондентской сети ЗАО «Столичное телевидение»:
Информация превращается в знания, когда у нее есть практическое применение, поэтому наиболее ценным, наверное, был опыт общения с реальными региональными управленцами, которые продвигают бренд «Беларусь» за рубежом. На моих глазах разворачивались поставки льна оршанского предприятия в Индию, продвижение белорусских продуктов в провинции Китая. Поэтому, когда ты видишь эти истории реально, наяву, то ты совершенно по-другому рассказываешь об этом зрителям. Мне хочется поделиться частичкой этой энергии и в эфире.
Сегодня 70% выпускников Академии занимают высокие государственные должности. Все преподаватели в ВУЗе – это практикующие специалисты – экономисты, политологи и судьи. К слову, вступительная компания там уже в самом разгаре. Так, только на госзаказ конкурс два человека на место. Добавим, в 2017 году в Академии решили ужесточить набор на все без исключения специальности – помимо ЦТ, введен еще и вступительный экзамен.