Полотнище государственного флага площадью 650 кв.м. развернули у подножия мемориала «Курган Славы»
Широко 30-летие белорусских госсимволов отмечают на родине авторов главной песни страны. Масштабное действо развернулось на Кургане Славы. У подножия мемориала, более ста человек развернули государственный флаг общей площадью 650 квадратных метров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В присутствии председателя Минского облисполкома молодые ребята принесли клятвы на верность священной триаде. Всего в празднике участие приняли порядка 400 человек. Люди разных профессий и возрастов объединились, чтобы отдать дань уважения поистине народным символам.
Максим Жукович, учащийся средней школы № 7 Борисова:
Эта клятва отражает моя принадлежность к государству как гражданина Республики Беларусь. И для меня это по-настоящему важно.
Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
Мы все в этом священном месте развернули своими руками, сердцами наш государственный флаг, исполнили гимн и чувствуем единство и гордость за свою страну.
В главных государственных символах воплощается память поколений, отражаются национальное самосознание и непростой исторический путь нашего народа.