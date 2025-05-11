Полотнище государственного флага площадью 650 кв.м. развернули у подножия мемориала «Курган Славы»

Широко 30-летие белорусских госсимволов отмечают на родине авторов главной песни страны. Масштабное действо развернулось на Кургане Славы. У подножия мемориала, более ста человек развернули государственный флаг общей площадью 650 квадратных метров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В присутствии председателя Минского облисполкома молодые ребята принесли клятвы на верность священной триаде. Всего в празднике участие приняли порядка 400 человек. Люди разных профессий и возрастов объединились, чтобы отдать дань уважения поистине народным символам.

Максим Жукович, учащийся средней школы № 7 Борисова:

Эта клятва отражает моя принадлежность к государству как гражданина Республики Беларусь. И для меня это по-настоящему важно.