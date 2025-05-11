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Полотнище государственного флага площадью 650 кв.м. развернули у подножия мемориала «Курган Славы»

11 мая 2025 13:53
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Широко 30-летие белорусских госсимволов отмечают на родине авторов главной песни страны. Масштабное действо развернулось на Кургане Славы. У подножия мемориала, более ста человек развернули государственный флаг общей площадью 650 квадратных метров, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полотнище государственного флага площадью 650 кв.м. развернули у подножия мемориала «Курган Славы»-2

В присутствии председателя Минского облисполкома молодые ребята принесли клятвы на верность священной триаде. Всего в празднике участие приняли порядка 400 человек. Люди разных профессий и возрастов объединились, чтобы отдать дань уважения поистине народным символам.

Полотнище государственного флага площадью 650 кв.м. развернули у подножия мемориала «Курган Славы»-4

Максим Жукович, учащийся средней школы № 7 Борисова:
Эта клятва отражает моя принадлежность к государству как гражданина Республики Беларусь. И для меня это по-настоящему важно.

Полотнище государственного флага площадью 650 кв.м. развернули у подножия мемориала «Курган Славы»-6

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
Мы все в этом священном месте развернули своими руками, сердцами наш государственный флаг, исполнили гимн и чувствуем единство и гордость за свою страну.

В главных государственных символах воплощается память поколений, отражаются национальное самосознание и непростой исторический путь нашего народа.

# Алексей Кушнаренко # Герб и флаг Беларуси

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