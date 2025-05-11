О Великой Победе, госсимволах и «Поезде Памяти» – поговорили с первым секретарём ЦК БРСМ
Какую роль играет семья в передаче знаний о Великой Победе? Почему проект «Поезд Памяти» важен для будущего Беларуси и России? Как флаг, герб отражают историю и ценности белорусского народа и почему гимн раскрывает ДНК нашего народа? Об этом и не только поговорили с первым секретарем ЦК БРСМ Александром Лукьяновым.
Виолетта Шаблинская, СТВ:
Сохранение исторической памяти — это сегодня одна из главных задач в воспитании молодежи. Нам удается привить молодым людям правильное понимание истории, и в целом молодежь понимает, какую роль сыграла Великая Победа в истории Беларуси.
Александр Лукьянов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Глубина понимания, наверное, лежит еще в самой первичной ячейке нашего общества – в семье. Если это ценят и понимают родители, значит, ребенок будет это понимать и ценить. Если этого нет в семье, то только школа, только общественные организации, наш союз молодежи, пионерская организация, только небезразличие внешнего сектора, который окружает молодого человека, способно ему привить это чувство. Но это тяжело, если этого нет в семье. История Великой Победы начинается с истории небольшого сражения своего родного человека. Знаешь ли ты эту историю? Готов ли ты ее защищать? Вот этот вопрос, который должен сегодня задать себе каждый наш молодой человек.
Виолетта Шаблинская:
Какой объединительной силой обладают наши государственные символы?
Александр Лукьянов:
Сила нашего флага, герба и гимна передается от истории формирования. Во-первых, они несут в себе очень серьезные смыслы. Каждая строчка гимна практически раскрывает наш ДНК – культурный, исторический, ДНК нашего народа, через что он проходил, каково наше свойство, какие мы, белорусы.
Даже выезжая за рубеж, наш флаг где-то на майке, где-то на автомобиле, где-то на предметах гардероба, ты понимаешь, что это часть страны, к которой ты можешь прикоснуться в любой обстановке. Но еще важнейшим символом для нас в последние годы стал уникальный символ – бутоньерка, которая у нас с вами красуется на лацканах, которая символизирует чистоту белорусского народа, праздник Победы.
Цветущий яблоневый бутон, который говорит о новом будущем, послевоенном, о счастливом будущем, и о чем сказал глава нашего государства в Волгограде, в городе-герое Сталинграде, во время проведения уникального Международного форума Союзного государства «Великое наследие. Общее будущее», что этот символ действительно объединил сегодня вокруг себя миллионы белорусов.
Это те символы, которые сегодня характеризуют нашу страну. Вот если слушать гимн, то можно понять душу белорусов. Если посмотреть на наш флаг, герб, бутоньерку – ты понимаешь ее облик, ее образ. И я уверен, что для молодого поколения наших граждан, для юных еще белорусов, уже с детства, с детского сада, очень важно прививать любовь, уважительное отношение и отношение как к чему-то великому, то, что нам передали наши предки.
В этих символах наша история, в этих символах наше будущее, в этих символах мы с вами, каждый из нас, белорусы.
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