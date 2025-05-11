О Великой Победе, госсимволах и «Поезде Памяти» – поговорили с первым секретарём ЦК БРСМ

Какую роль играет семья в передаче знаний о Великой Победе? Почему проект «Поезд Памяти» важен для будущего Беларуси и России? Как флаг, герб отражают историю и ценности белорусского народа и почему гимн раскрывает ДНК нашего народа? Об этом и не только поговорили с первым секретарем ЦК БРСМ Александром Лукьяновым.

Виолетта Шаблинская, СТВ:

Сохранение исторической памяти — это сегодня одна из главных задач в воспитании молодежи. Нам удается привить молодым людям правильное понимание истории, и в целом молодежь понимает, какую роль сыграла Великая Победа в истории Беларуси.

Александр Лукьянов, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Глубина понимания, наверное, лежит еще в самой первичной ячейке нашего общества – в семье. Если это ценят и понимают родители, значит, ребенок будет это понимать и ценить. Если этого нет в семье, то только школа, только общественные организации, наш союз молодежи, пионерская организация, только небезразличие внешнего сектора, который окружает молодого человека, способно ему привить это чувство. Но это тяжело, если этого нет в семье. История Великой Победы начинается с истории небольшого сражения своего родного человека. Знаешь ли ты эту историю? Готов ли ты ее защищать? Вот этот вопрос, который должен сегодня задать себе каждый наш молодой человек.

Виолетта Шаблинская:

Какой объединительной силой обладают наши государственные символы?

Александр Лукьянов:

Сила нашего флага, герба и гимна передается от истории формирования. Во-первых, они несут в себе очень серьезные смыслы. Каждая строчка гимна практически раскрывает наш ДНК – культурный, исторический, ДНК нашего народа, через что он проходил, каково наше свойство, какие мы, белорусы. Даже выезжая за рубеж, наш флаг где-то на майке, где-то на автомобиле, где-то на предметах гардероба, ты понимаешь, что это часть страны, к которой ты можешь прикоснуться в любой обстановке. Но еще важнейшим символом для нас в последние годы стал уникальный символ – бутоньерка, которая у нас с вами красуется на лацканах, которая символизирует чистоту белорусского народа, праздник Победы.