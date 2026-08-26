В Минской области обработано почти 99 % площадей. Общий намолот с учетом рапса уже составляет свыше 2 миллионов 300 тысяч тонн. Центральный регион уверенно лидирует, темпы жатвы значительно выше прошлогодних, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Смолевичском районе намолочено более 110 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Средняя урожайность зерновых – 55 центнеров с гектара. Сейчас все силы брошены на яровой рапс: из 2 600 гектаров убрано 40 %, урожайность достигает 40 центнеров.