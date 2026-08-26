В Смолевичском районе намолочено более 110 тысяч тонн зерна с учетом рапса
В Минской области обработано почти 99 % площадей. Общий намолот с учетом рапса уже составляет свыше 2 миллионов 300 тысяч тонн. Центральный регион уверенно лидирует, темпы жатвы значительно выше прошлогодних, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Смолевичском районе намолочено более 110 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Средняя урожайность зерновых – 55 центнеров с гектара. Сейчас все силы брошены на яровой рапс: из 2 600 гектаров убрано 40 %, урожайность достигает 40 центнеров.
Дмитрий Богданович, первый заместитель председателя Смолевичского райисполкома:
В Смолевичском районе было задействовано 66 комбайнов Смолевичского района, и от хозяйств привлекали сторонние организации. Сейчас у нас 4 хозяйства убирают яровой рапс. Хозяйства практически закончили заготовку сенажа и сена, тоже выступили с плюсом по уровню прошлого года. Основным массивом сейчас будет заготовка зеленого корма на силос.
Параллельно с уборкой аграрии Смолевичского района уже закладывают основу для будущего урожая. Озимый рапс полностью посеян – под него отвели почти 5 тысяч гектаров. В ближайшие дни, как только позволит погода, механизаторы приступят к севу озимых зерновых культур.
Белорусские аграрии завершают сев озимого рапса.