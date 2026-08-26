Освобожденные из плена российские военнослужащие отправились домой из Гомеля

Беларусь остается верна принципам гуманизма. 26 августа из гомельского аэропорта на Родину вернулись российские военнослужащие, которых освободили из плена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беларусь остается верна принципам гуманизма. 26 августа из гомельского аэропорта на Родину вернулись российские военнослужащие, которых освободили из плена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Обмен по формуле «10 на 10» с украинской стороной состоялся в понедельник в пункте пропуска «Новая Гута». Сразу после пересечения границы всех освобожденных российских военнослужащих доставили в больницы Гомеля. Диагностика, экстренные процедуры и комплексная реабилитация – врачи оказали им всестороннюю медицинскую помощь. Позади у этих мужчин тяжелейшие испытания, но сегодня в их глазах только радость перед долгожданной встречей с близкими.
Люди в Беларуси очень замечательные. Все добрые, все такие отзывчивые. Нужды не было ни в чем. Александр Григорьевич, спасибо ему огромное отдельное. Пойду на дембель, обязательно приедем с женой, с семьей в ваши курортные санатории, отдохнем.
Очень хочется попасть поскорее домой, увидеть близких своих, родных. Так как почти около года находился в плену. Спасибо большое всем врачам, всем, кто оказал нам помощь.
Российских граждан также обеспечили питанием и новой одеждой. Доставка в аэропорт – в комфортных условиях: колонну скорых сопровождали экипажи ГАИ. Как отметила председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Ирина Костевич, которая по поручению главы государства курирует вопросы гуманитарной миссии, главная задача, поставленная Президентом, – сохранить жизни людей.
Ирина Костевич, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Вот эта человеческая солидарность. Вот это сопереживание и сострадание за то, что сегодня происходит, неважно, это украинец либо это российские граждане. Как можно быстрее ускорить и приблизить мир. И все вот эти действия, которые сегодня совершаются во имя человека, подтверждают в очередной раз, что границы нам не мешают. Сегодня есть возможность у Беларуси помочь людям решить эти сложные вопросы.
Наша страна никогда не остается в стороне от чужой беды и готова протянуть руку помощи тем, кто попал в сложную ситуацию. Беларусь и впредь намерена оказывать всестороннее содействие миротворческому процессу.