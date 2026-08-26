Освобожденные из плена российские военнослужащие отправились домой из Гомеля

Беларусь остается верна принципам гуманизма. 26 августа из гомельского аэропорта на Родину вернулись российские военнослужащие, которых освободили из плена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обмен по формуле «10 на 10» с украинской стороной состоялся в понедельник в пункте пропуска «Новая Гута». Сразу после пересечения границы всех освобожденных российских военнослужащих доставили в больницы Гомеля. Диагностика, экстренные процедуры и комплексная реабилитация – врачи оказали им всестороннюю медицинскую помощь. Позади у этих мужчин тяжелейшие испытания, но сегодня в их глазах только радость перед долгожданной встречей с близкими.

Люди в Беларуси очень замечательные. Все добрые, все такие отзывчивые. Нужды не было ни в чем. Александр Григорьевич, спасибо ему огромное отдельное. Пойду на дембель, обязательно приедем с женой, с семьей в ваши курортные санатории, отдохнем.

Очень хочется попасть поскорее домой, увидеть близких своих, родных. Так как почти около года находился в плену. Спасибо большое всем врачам, всем, кто оказал нам помощь. Российских граждан также обеспечили питанием и новой одеждой. Доставка в аэропорт – в комфортных условиях: колонну скорых сопровождали экипажи ГАИ. Как отметила председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Ирина Костевич, которая по поручению главы государства курирует вопросы гуманитарной миссии, главная задача, поставленная Президентом, – сохранить жизни людей.