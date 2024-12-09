В Слуцком районе отдали дань памяти жертвам геноцида. У братской могилы узников лагеря советских военнопленных и мирных жителей собралось руководство района, военнослужащие и молодежь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К подножию мемориала легли цветы.

В нашей стране принят закон о геноциде, предусмотрена уголовная ответственность за отрицание этого преступления. Расследование Генеральной прокуратуры продолжается. Так, установлено более 12 тысяч сел и деревень, которые были уничтожены. По новым данным, стало известно еще о 102 населенных пунктах, повторивших судьбу Хатыни. Всего таких деревень в списке 288.

Алексей Алиев, активист БРСМ, учащийся средней школы № 12: Мой прадед воевал в годы Великой Отечественной войны, защищая нашу Родину от фашистских захватчиков. Наша семья чтит и помнит его подвиг. Задача молодежи – сделать так, чтобы это событие больше никогда не повторилось.

Артем Левша, прокурор Слуцкого района:

На оккупированной территории Беларуси было организовано 578 лагерей смерти. До расследования уголовного дела считалось, что их было около 480. Документальное подтверждение получил факт о проведении 188 карательных операций по уничтожению мирного населения. Ранее считалось, что таких операций было 140.

В годы Великой Отечественной войны в Минской области было сожжено свыше 2,4 тысяч населенных пунктов. Расследование о фактах геноцида продолжается.