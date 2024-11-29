В Слуцкой ЦРБ запустили электронную информационную систему «Медик»

В Слуцкой центральной районной больнице запустили электронную информационную систему «Медик». Благодаря онлайн-платформе пациент может записаться к врачу и получить талон, рассказала в программе «Минщина» на СТВ.

Для этого необходимо зарегистрироваться в чат-боте. Доступ можно получить по QR-коду. Если специалист не сможет осуществить прием, пациенту придет уведомление. Такое же напоминание отправят и перед записью к врачу. В электронной системе есть вся история болезни пациента, анализы и результаты медобследований. Что в свою очередь упрощает работу врача.

Елена Машко, врач общей практики взрослой поликлиники Слуцкой Центральной районной больницы: У нас тесная связь с пациентами по системе социальных сетей. У нас есть чат-бот. Больной имеет исчерпывающую информацию в телефоне в виде сообщений с полной программой лечения. Мы приглашаем их на диспансеризацию, мы можем пригласить на прививки пациента, ВПЧ, ПСА. То есть весь комплекс обследований пациента у нас отслежен в этой системе.

Алла Лагун, жительница Слуцка:

Все записывается в телефон. Я пришла даже домой, все рассмотрела. Очень удобно. Можно записаться к врачу дома. Пожалуйста, записываешься и приходишь к врачу на прием к этому времени.

Такая же онлайн-платформа запущена и в других городах – Борисове, Жодино, а также в областной клинической больнице. Планируется, что электронная система появится во всех райцентрах региона.