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В Слуцкой ЦРБ запустили электронную информационную систему «Медик»

29 ноября 2024 14:25
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В Слуцкой центральной районной больнице запустили электронную информационную систему «Медик». Благодаря онлайн-платформе пациент может записаться к врачу и получить талон, рассказала в программе «Минщина» на СТВ.

В Слуцкой ЦРБ запустили электронную информационную систему «Медик»-2

Для этого необходимо зарегистрироваться в чат-боте. Доступ можно получить по QR-коду. Если специалист не сможет осуществить прием, пациенту придет уведомление. Такое же напоминание отправят и перед записью к врачу. В электронной системе есть вся история болезни пациента, анализы и результаты медобследований. Что в свою очередь упрощает работу врача.

В Слуцкой ЦРБ запустили электронную информационную систему «Медик»-4

Елена Машко, врач общей практики взрослой поликлиники Слуцкой Центральной районной больницы:
У нас тесная связь с пациентами по системе социальных сетей. У нас есть чат-бот. Больной имеет исчерпывающую информацию в телефоне в виде сообщений с полной программой лечения. Мы приглашаем их на диспансеризацию, мы можем пригласить на прививки пациента, ВПЧ, ПСА. То есть весь комплекс обследований пациента у нас отслежен в этой системе.

В Слуцкой ЦРБ запустили электронную информационную систему «Медик»-6

Алла Лагун, жительница Слуцка:
Все записывается в телефон. Я пришла даже домой, все рассмотрела. Очень удобно. Можно записаться к врачу дома. Пожалуйста, записываешься и приходишь к врачу на прием к этому времени.

Такая же онлайн-платформа запущена и в других городах – Борисове, Жодино, а также в областной клинической больнице. Планируется, что электронная система появится во всех райцентрах региона.

# Здравоохранение Беларуси # Медицина

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