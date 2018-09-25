«В случае отказа абонента от оплаты, материалы передаются в суд». Как проверяют счётчики электричества в деревне

Смена этой бригады начинается в 8 утра. Ежедневная планёрка, инструктаж по технике безопасности и новый список адресов. Перед выездом на ревизию мастерам «Энергосбыта» ещё надо проверить лицевые счета и дату последней инспекции.
Смена этой бригады начинается в 8 утра. Ежедневная планёрка, инструктаж по технике безопасности и новый список адресов. Перед выездом на ревизию мастерам «Энергосбыта» ещё надо проверить лицевые счета и дату последней инспекции.
Сегодня в путевом листе – деревня Цна Минского района. На месте специалисты выгружают оборудование и начинают обход.
Как проверяют счётчики электричества в деревне? Узнаете, посмотрев видеоматериал.