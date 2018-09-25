Прямой эфир

«В случае отказа абонента от оплаты, материалы передаются в суд». Как проверяют счётчики электричества в деревне

25 сентября 2018 07:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Смена этой бригады начинается в 8 утра. Ежедневная планёрка, инструктаж по технике безопасности и новый список адресов. Перед выездом на ревизию мастерам «Энергосбыта» ещё надо проверить лицевые счета и дату последней инспекции.

«В случае отказа абонента от оплаты, материалы передаются в суд». Как проверяют счётчики электричества в деревне -1

Сегодня в путевом листе – деревня Цна Минского района. На месте специалисты выгружают оборудование и начинают обход.

Как проверяют счётчики электричества в деревне? Узнаете, посмотрев видеоматериал.

# Электроснабжение # общество # Валерий Воробей # Вячеслав Солодуха # Артем Дроздов # Владислав Боев # Олег Египцев # Фотофакт # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Синоптики прогнозируют первые заморозки в Беларуси в ближайшие дни
25 сентября 2018 06:40

Синоптики прогнозируют первые заморозки в Беларуси в ближайшие дни

В Беларуси завершается подготовка жилого фонда к отопительному периоду
25 сентября 2018 06:15

В Беларуси завершается подготовка жилого фонда к отопительному периоду

На заседании Мингорисполкома представили нового руководителя «Минск-Новости» Юрия Козиятко
24 сентября 2018 19:26

На заседании Мингорисполкома представили нового руководителя «Минск-Новости» Юрия Козиятко