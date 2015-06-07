В Словакии 12-летняя девочка родила тайно от родителей

Новости Словакии. Знакомство по интернету и встреча с предметом обожания в реальности закончились для 12-летней девочки из Словакии ранним материнством. На неделе ученица 6-го класса, жительница города Тренчина, родила девочку.

Обе, по информации словацкого ТВ Markiza, чувствуют себя хорошо.

Как рассказала девочка уже после родов, 20-летний партнер угрожал расправой, если девочка расскажет о беременности родителям. По словам матери роженицы, новость о беременности дочери стала для нее настоящим шоком. Каким образом девочке удавалось скрывать интересное положение, не сообщается.



Представители полиции начали расследование, в результате которого достигший совершеннолетия партнер девочки может быть обвинен по статье о сексуальном домогательстве.

Напомним, в прошлом году знакомство в социальной сети обернулось настоящей трагедией для 18-летней минчанки.

Девушка пропала, согласившись пойти на свидание после переписки в сети. Трагедия произошла летом. Однако по-настоящему шокирующие, даже, дикие, подробности стали известны спустя полгода. Тело минчанки Юлии Соломатиной расчленили и сожгли, сердце варили на кухне. Особо впечатлительным зрителям мы не рекомендуем смотреть следующий сюжет.