Состоял в РККА и принимал участие в Кёнигсбергской операции. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Працкевич Павел Степанович родился в 1922 году. Был призван в армию в июне 1941-го. Осколком был ранен в ногу. В июле 1943-го принят в партизанский отряд «Патриот Родины», 300-я бригада им. К. Е. Ворошилова (Еременко, В. Г.). С группой партизан участвовал в разгромах немецких автоколонн, в рельсовой войне, в разгромах мостов.

В начале 1945 года призван в РККА (Рабоче-Крестьянская Красная армия). В апреле 1945-го участвовал в Кенигсбергской операции против войск нацистской Германии. Операция известна как «Штурм Кенигсберга». Награжден медалью за взятие Кенигсберга.

Летом 1945-го перебросили на Маньчжурию, на войну СССР с Японией (август-сентябрь 1945-го), которая стала последней крупной компанией Второй мировой войны. Оттуда и вернулся домой с Победой!