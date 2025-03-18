Белорусские пограничники нашли два трупа на границе с Литвой и Польшей

Тело мужчины африканской внешности было обнаружено белорусскими военнослужащими Гродненской погрангруппы в Щучинском районе, недалеко от границы с Литвой. Через несколько часов еще один труп нашли в Каменецком районе, в лесном массиве рядом с белорусско-польской границей. По предварительным данным, польские силовики выбросили беженца на территорию Беларуси через калитку для животных. И даже несмотря на минусовую температуру, иностранца оставили в легкой одежде и без обуви. На местах происшествий работают следственно-оперативные группы для установления обстоятельств произошедшего. Только с начала этого года карательная миграционная политика Евросоюза унесла жизни уже троих беженцев на границе с Беларусью, по одному случаю было зафиксировано на границах с Латвией, Польшей и Литвой.