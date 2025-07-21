Лукашенко встретился с губернатором Самарской области РФ

Белорусский лидер Александр Лукашенко 21 июля провел встречу с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым. Об этом сообщает пресс-служба президента Беларуси.

По словам Лукашенко, страна направляет свои усилия на развитие связей с партнерами, проявляющими интерес к сотрудничеству, в первую очередь с РФ, – «повышается уровень дипломатических представительств, открываются новые».

Президент также подчеркнул, что в мире «достаточно» стран, готовых сотрудничать с Беларусью.

Фото: president.gov.by