В СК прокомментировали смерть 25-летнего участника протестов в Гомеле
Новости Беларуси. Гомельские следователи обнародовали результаты проверки по факту гибели задержанного во время протестной акции Александра Вихора. В ходе расследования было установлено, что молодой человек скончался от внезапно обострившихся заболеваний сердечно-сосудистой системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, в ночь на 9 августа 25-летний житель Гомеля был задержан за нарушение общественного порядка. Ему назначили наказание в виде 10 суток ареста. Самочувствие Александра Вихора ухудшилось в месте отбывания наказания. Молодой человек был оперативно доставлен в больницу, но медикам не удалось его спасти.
Сергей Удовиков, начальник управления Следственного комитета Беларуси по Гомельской области:
В суде он полностью признал свою вину, жалоб на состояние здоровья и действия сотрудников органов внутренних дел не предъявлял. Согласно выводам первичной и дополнительной комиссионной судебных экспертиз смерть Александра Вихора наступила в результате острой недостаточности кровообращения, развившейся вследствие имевшихся у него заболеваний сердечно-сосудистой системы. На теле обнаружены следы от медицинских манипуляций: непрямые переломы ребер, перелом грудины, образовавшиеся в результате проведения реанимационных мероприятий – непрямого массажа сердца. Алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ в организме не обнаружено.
В связи с выясненными обстоятельствами в возбуждении уголовного дела по факту смерти Александра Вихора отказано из-за отсутствия в чьих-либо действиях состава преступления.