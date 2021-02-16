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В СК прокомментировали смерть 25-летнего участника протестов в Гомеле

16 февраля 2021 11:29
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Новости Беларуси. Гомельские следователи обнародовали результаты проверки по факту гибели задержанного во время протестной акции Александра Вихора. В ходе расследования было установлено, что молодой человек скончался от внезапно обострившихся заболеваний сердечно-сосудистой системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в ночь на 9 августа 25-летний житель Гомеля был задержан за нарушение общественного порядка. Ему назначили наказание в виде 10 суток ареста. Самочувствие Александра Вихора ухудшилось в месте отбывания наказания. Молодой человек был оперативно доставлен в больницу, но медикам не удалось его спасти.   

В СК прокомментировали смерть 25-летнего участника протестов в Гомеле-1

Сергей Удовиков, начальник управления Следственного комитета Беларуси по Гомельской области:  
В суде он полностью признал свою вину, жалоб на состояние здоровья и действия сотрудников органов внутренних дел не предъявлял. Согласно выводам первичной и дополнительной комиссионной судебных экспертиз смерть Александра Вихора наступила в результате острой недостаточности кровообращения, развившейся вследствие имевшихся у него заболеваний сердечно-сосудистой системы. На теле обнаружены следы от медицинских манипуляций: непрямые переломы ребер, перелом грудины, образовавшиеся в результате проведения реанимационных мероприятий непрямого массажа сердца. Алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ в организме не обнаружено.  

В СК прокомментировали смерть 25-летнего участника протестов в Гомеле-4

В связи с выясненными обстоятельствами в возбуждении уголовного дела по факту смерти Александра Вихора отказано из-за отсутствия в чьих-либо действиях состава преступления.  

# Следственный комитет Беларуси # общество # Сергей Удовиков # Фотофакт

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