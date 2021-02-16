В СК прокомментировали смерть 25-летнего участника протестов в Гомеле

Новости Беларуси. Гомельские следователи обнародовали результаты проверки по факту гибели задержанного во время протестной акции Александра Вихора. В ходе расследования было установлено, что молодой человек скончался от внезапно обострившихся заболеваний сердечно-сосудистой системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, в ночь на 9 августа 25-летний житель Гомеля был задержан за нарушение общественного порядка. Ему назначили наказание в виде 10 суток ареста. Самочувствие Александра Вихора ухудшилось в месте отбывания наказания. Молодой человек был оперативно доставлен в больницу, но медикам не удалось его спасти.