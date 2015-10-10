Выборы в губернском Минске в конце XIX века: шары вместо бюллетеней и три срока графа Чапского

В 1870 году император Александр II принимает реформу городского самоуправления. Вводились такие учреждения, как избирательное собрание, Дума и Управа, которые решали вопросы благоустройства Минска. Все органы городского самоуправления стали выборными.

Право избирать получили все жители Российской империи, независимо от их социального статуса, но они должны были владеть имуществом, быть старше 25 лет и не иметь судимости.

Городская дума назначала выборных должностных лиц, устанавливала сборы и налоги.

Владимир Денисов, главный архивист Национального исторического архива Беларуси:

Дума избирала в первую очередь Минскую городскую управу. Это был исполнительный орган. И, что очень важно, избирала главу города тайным голосованием. А потом уже утверждался вначале губернатором, а потом министром внутренних дел.

Если Управа считала решение Думы незаконным, в дело вмешивался губернатор. Как правило, городской глава избирался на один срок, но в столичной летописи конца XIX века есть уникальный случай, когда один человек был избран на три срока подряд. Это известный минский общественный политический деятель, городской глава граф Карл Чапский.

Всего одно десятилетие на посту градоначальника (с 1890 по 1901 годы) справедливо назвать целой эпохой.

В Национальном историческом архиве сохранились интересные документы, связанные с избранием Чапского на пост минского городского главы.

Владимир Денисов, главный архивист Национального исторического архива Беларуси:

В 1899 году сложилась в руководстве города очень сложная ситуация, потому что предыдущий городской глава внезапно скончался и место его осталось вакантным. Претендентов было четыре. Это, прежде всего, Карл Эмирикович Чапский, это был полковник Бохан Дорофей Пифодеевич (кстати, отец будущего известного немецкого писателя), известный инженер Казимир Свинтицкий, а также крупный домовладелец Атон Богдашевский.

Избрание городского главы проходило тайно, бросали шары. Белые означали «за», черные – «против». Каждый из 63 членов Минской городской думы был обязан проголосовать, спрятать шар или унести с собой.

За Чапского было отдано 44 победных шара и только 18 членов Городской думы проголосовали против. Так, уже в первом туре голосования минским городским главой становится Карл Чапский.

Владимир Денисов, главный архивист Национального исторического архива Беларуси:

Сохранилось клятвенное обещание, или присяга, подписанная Карлом Чапским, которую он дал 10 апреля 1890 года, вступая в должность минского городского главы. Любопытно, что тогда присягу у него принимала не Городская дума, а священник.

Кроме того, в этом деле сохранился формулярный список о службе Карла Эмириковича Гуттен-Чапского со сведениями о его семье, о том, где он учился, какое образование получил, где служил. Так, отсюда мы узнаем, что род Чапских немецкого происхождения. Кароль учился в гимназии в Петербурге, а затем в университете Тарту, что у него была прекрасная семья и четверо детей.

В августе 1901 года Чапский избирается на третий срок, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Такой была система выборов в губернском Минске в конце XIX века. Это время, подарившее нам предприимчивого градоначальника Чапского, который всего за одно десятилетие сумел превратить провинциальный городок в европейскую столицу. И так приятно, что недавно появился монумент в честь графа на улице Киселева, а также портрет от граффитистов на Октябрьской. Обязательно посетите эти новые столичные достопримечательности.