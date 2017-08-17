Гидромет: грозы, шквалистый ветер и град в четверг, с пятницы по воскресенье – жара

Новости Беларуси. 17 августа с полудня и до вечера по большей части Минской, Витебской, Брестской и по западу Гомельской и Могилевской областей ожидаются сильные ливни, грозы, шквалистый ветер. Местами может пройти град.
Об этом сообщает начальник службы метеопрогнозов ГУ «Гидромет» Дмитрий Рябов.
В Минске неблагоприятные явления ожидаются в четверг с 12 до 23 часов. Правда явления могут быть локальными – в одних районах будет ливень, а в других только отдаленные раскаты стихии.
Дмитрий Рябов:
Интенсивно начнут небеса клокотать, насыщенная влагой воздушная масса, прогреваясь в дневные часы, бурлит как вода в закипающем чайнике. Устремляющиеся вверх воздушные «пузырьки» в верхних слоях тропосферы «лопаются» грозными раскатами грома, а конденсирующаяся влага, от изобилия теряя свою невесомость, обрушивается вниз шквалом ливневого дождя.
В пятницу 18 августа ожидается жаркая погода. На юго-востоке страны днем ожидается до +30°С +32°С, по остальной части страны от +24 до +29°С. Ночью по Минской, Брестской и Витебской областях ожидаются кратковременные дожди, в некоторых местах – грозы. Днем дожди возможны на западе Беларуси.
В субботу 19 августа почти на всей территории Беларуси днем прогнозируется около от +28°С до +34°С. В столице максимальная температура достигнет +30°С,+31°С. Преимущественно без осадков, только ночью на западе страны и в отдельных местах Витебской области возможны непродолжительные дожди. Температура ночью от +15 до +20°С.
В воскресенье 20 августа жара сохранится на восточной части Беларуси. А на западе страны ожидаются дожди, местами грозы, возможен град. Температура по восточной части днем от +30 до +34°С, по западной днем от +17 до +22°С.
В начале августа разрушительный ураган обрушился на Вилейку – здесь подробнее.