Гидромет: грозы, шквалистый ветер и град в четверг, с пятницы по воскресенье – жара

Новости Беларуси. 17 августа с полудня и до вечера по большей части Минской, Витебской, Брестской и по западу Гомельской и Могилевской областей ожидаются сильные ливни, грозы, шквалистый ветер. Местами может пройти град.

Об этом сообщает начальник службы метеопрогнозов ГУ «Гидромет» Дмитрий Рябов.

В Минске неблагоприятные явления ожидаются в четверг с 12 до 23 часов. Правда явления могут быть локальными – в одних районах будет ливень, а в других только отдаленные раскаты стихии.

Дмитрий Рябов:

Интенсивно начнут небеса клокотать, насыщенная влагой воздушная масса, прогреваясь в дневные часы, бурлит как вода в закипающем чайнике. Устремляющиеся вверх воздушные «пузырьки» в верхних слоях тропосферы «лопаются» грозными раскатами грома, а конденсирующаяся влага, от изобилия теряя свою невесомость, обрушивается вниз шквалом ливневого дождя.