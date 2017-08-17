Фармацевтический холдинг в Беларуси: войти в его состав хотят 6 производителей и 3 крупных дистрибьютора частной формы собственности

Новости Беларуси. Шесть производителей и три крупных дистрибьютора частной формы собственности изъявили желание войти в фармацевтический холдинг. Указ о его создании недавно подписал глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Холдинг придет на смену Департаменту фармпромышленности. Он позволит консолидировать деятельность предприятий вне зависимости от формы собственности. Выработать единую стратегию на внешнем рынке, эффективнее продвигать наши товары. Ожидается, что в объединение войдут не только производители, но и компании, которые занимаются продвижением товара на рынке.