Уборочная кампания-2017: в Могилевской области чествовали аграриев-передовиков Шкловского района

Новости Беларуси. В Могилевской области 17 августа чествовали аграриев Шкловского района. Они первыми преодолели рубеж по намолоту 100 тысяч тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь же и самая высокая урожайность в регионе. В среднем с одного гектара убирают по 52 центнера. В Шкловском районе 10 комбайнеров-тысячников и пять водителей, перевезших с полей более тысячи тонн зерна.