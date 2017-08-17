Уборочная кампания-2017: в Могилевской области чествовали аграриев-передовиков Шкловского района
Новости Беларуси. В Могилевской области 17 августа чествовали аграриев Шкловского района. Они первыми преодолели рубеж по намолоту 100 тысяч тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь же и самая высокая урожайность в регионе. В среднем с одного гектара убирают по 52 центнера. В Шкловском районе 10 комбайнеров-тысячников и пять водителей, перевезших с полей более тысячи тонн зерна.
Николай Дубровский, комбайнер СП «Газовик-Сипаково»:
На этой уборочной у нас урожай намного больше. Тяжелее? Привыкшие уже. Больше настроения, радости больше убирать. В бункер сыпется отлично, жал бы день и ночь.
Василий Витюнов, председатель Шкловского райисполкома:
Мы планируем не меньше 30 тысяч тонн собрать хлеба. Особых проблем в этом году с уборочной нет, техника подготовлена, топливом с помощью государства все организации обеспечены.
Вслед за Шкловским 200 тысяч зерна должны намолотить в Могилевском районе. Высокую планку там намерены взять 17 августа к вечеру. Основные работы по уборке с полей зерна в Могилевской области планируют завершить до 20 августа, как того требует Президент страны.