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В школьных столовых Минска – новый рацион питания. Как изменилось меню?

11 сентября 2024 18:37
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В Минске в этом учебном году введены изменения в меню школьных столовых. Разработан информационный сборник техкарт блюд, который включает свыше 300 рецептов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Питание стало еще более разнообразным, но главное – полезным. Изменения коснулись и ассортимента продукции в буфете.

Новинки продегустировала наш корреспондент Яна Лысякова.

В школьных столовых Минска – новый рацион питания. Как изменилось меню?-2

Для приготовления блюд школьного меню используют только полезные ингредиенты. В блэк-лист попали: грибы, сухие пищевые концентраты, продукты с острым вкусом, например: горчица, перец и уксус. А предельное содержание соли в хлебобулочных изделиях – не более пяти десятых процента. Приготовление во фритюре строго запрещено. Несмотря на ограничения, еда в столовых достаточно разнообразная.

В школьных столовых Минска – новый рацион питания. Как изменилось меню?-4

Яна Лысякова, корреспондент:
В столичной школе пристально следят за тем, чтобы блюда не повторялись два дня подряд. Например, сегодня учащиеся 23-й гимназии едят перловую кашу с куриной котлетой. А завтра ребята отведают блинчики с яблоком.

В школьных столовых Минска – новый рацион питания. Как изменилось меню?-6

Ребятам новшества пришлись по вкусу. Впечатлил ассортимент блюд. Напомним, при составлении меню сотрудники комбината школьного питания учитывали мнение ребят и их родителей. 

Подробности в видео.

# Школы в Беларуси # Питание

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