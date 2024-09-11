В школьных столовых Минска – новый рацион питания. Как изменилось меню?

В Минске в этом учебном году введены изменения в меню школьных столовых. Разработан информационный сборник техкарт блюд, который включает свыше 300 рецептов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Питание стало еще более разнообразным, но главное – полезным. Изменения коснулись и ассортимента продукции в буфете. Новинки продегустировала наш корреспондент Яна Лысякова.

Для приготовления блюд школьного меню используют только полезные ингредиенты. В блэк-лист попали: грибы, сухие пищевые концентраты, продукты с острым вкусом, например: горчица, перец и уксус. А предельное содержание соли в хлебобулочных изделиях – не более пяти десятых процента. Приготовление во фритюре строго запрещено. Несмотря на ограничения, еда в столовых достаточно разнообразная.

Яна Лысякова, корреспондент:

В столичной школе пристально следят за тем, чтобы блюда не повторялись два дня подряд. Например, сегодня учащиеся 23-й гимназии едят перловую кашу с куриной котлетой. А завтра ребята отведают блинчики с яблоком.