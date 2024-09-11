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В рамках бизнес-форума FOOD PROM BEVERAGES прошёл дегустационный конкурс «Залаты келіх»

11 сентября 2024 18:33
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Перспективы развития алкогольной и пивоваренной отраслей, технологические инновации и промышленный туризм. В Минске проходит масштабный бизнес-форум FOOD PROM BEVERAGES, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В рамках бизнес-форума FOOD PROM BEVERAGES прошёл дегустационный конкурс «Залаты келіх»-2

Участники – ведущие производители алкогольных и пивобезалкогольных напитков, представителей бизнеса и ритейла. Площадка – возможность для установки новых деловых контактов и продвижения своего продукта. Так, в рамках бизнес-форума прошел V международный дегустационный конкурс «Залаты келіх». Путем слепой дегустации специалисты оценивали качество и вкус напитков.

В рамках бизнес-форума FOOD PROM BEVERAGES прошёл дегустационный конкурс «Залаты келіх»-4

Татьяна Шедко, первый заместитель председателя концерна «Белгоспищепром»:
Мы выступили генеральным партнером. И организовать бизнес-форум, и выступить генеральным партнером международного дегустационного конкурса в Год качества, когда вопросы качества, повышение его во всех сферах жизнедеятельности – большая ответственность для концерна. В целом мне приятно отметить, что все мероприятия прошли на высоком организационном уровне, привлекли широкие массы профессионального сообщества.

В рамках бизнес-форума FOOD PROM BEVERAGES прошёл дегустационный конкурс «Залаты келіх»-6

Алексей Мелещеня, генеральный директор научно-практического центра Национальной академии наук Беларуси по продовольствию:
Наша отрасль активно развивается. Мы выходим на новые продукты, на новые технологии. Мы на этом сложном достаточно рынке – и алкогольном, и на пивобезалкогольном – стремимся занять свою нишу и отстоять свою нишу, поскольку конкуренция сегодня крайне высокая.

В рамках бизнес-форума FOOD PROM BEVERAGES прошёл дегустационный конкурс «Залаты келіх»-8

Проводило оценку профессиональное жюри, состоящее из представителей органов госрегулирования и научных учреждений, ассоциаций и экспертов в различных отраслях. К слову, конкурс носит международный характер. Оценить производителей приехали представители из стран СНГ. Было продегустировано порядка 100 образцов напитков.

В рамках бизнес-форума FOOD PROM BEVERAGES прошёл дегустационный конкурс «Залаты келіх»-10

Ирина Абрамова, директор института пищевой биотехнологии филиала Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи (Россия):
Беларусь – это страна, которая славится своими алкогольными напитками. Российский производитель очень любит белорусскую продукцию. Я считаю, что белорусская продукция очень достойного качества.

В рамках бизнес-форума FOOD PROM BEVERAGES прошёл дегустационный конкурс «Залаты келіх»-12

Торжественное закрытие бизнес-форума FOOD PROM BEVERAGES состоится уже 12 сентября. На нем станут известны победители конкурса «Залаты келіх» и будут вручены награды лучшим производителям.

* На правах рекламы.

# Реклама # Предприятия Беларуси # Алкоголь # Алексей Мелещеня # Год качества

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