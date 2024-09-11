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Латиноамериканская музыка и гигантский буррито – Фестиваль мексиканской культуры прошёл в Минске

11 сентября 2024 18:14
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Красочные гирлянды, цветные ленты, традиционная кухня и завораживающие латиноамериканские песни. На один день Верхний город Минска превратился в сказочный мексиканский уголок. Фестиваль посетили более 3 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Латиноамериканская музыка и гигантский буррито – Фестиваль мексиканской культуры прошёл в Минске-2

Это яркое осеннее событие было организовано Мингорисполкомом при содействии Министерства иностранных дел Беларуси, посольства Мексики и поддержке A1. Компания входит в международную группу A1 Group, которая уже 10 лет является частью транснационального холдинга America Movil, одного из крупнейших телекоммуникационных провайдеров в мире со штаб-квартирой в Мексике.

Латиноамериканская музыка и гигантский буррито – Фестиваль мексиканской культуры прошёл в Минске-4

Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Наша площадка Верхнего города уже видела очень много стран с самобытными номерами и концертами с самых разных уголков нашего мира. И тем интереснее побывать на таком вот мексиканском празднике мексиканской культуры. Люди прежде всего приходят за настроением, приходят окунуться в эту атмосферу. И я думаю, что фестиваль как раз в этом плане удался.

Латиноамериканская музыка и гигантский буррито – Фестиваль мексиканской культуры прошёл в Минске-6

Эдуардо Вильегас Мехиас, Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексики в России и Беларуси по совместительству:
Проведение такого фестиваля поможет в развитии взаимоотношений между нашими странами. Очень здорово, что правительство Беларуси и администрация города поддержали нашу инициативу. В этом смысле и компания A1 имела свой вес, потому что стала партнером мероприятия. Я искренне поражен и удивлен, сколько людей захотели увидеть, стать частью и почувствовать культуру Мексики. Это очень приятно.

Программа мероприятия в самом центре столицы была насыщенной и разнообразной. Сотни посетителей стали свидетелями, а некоторые и участниками впечатляющего приготовления, возможно, самого большого буррито в Беларуси, длина которого превысила 30 метров. Не обошлось и без фотосессий в тематических зонах, которые стали яркими акцентами праздника.

Латиноамериканская музыка и гигантский буррито – Фестиваль мексиканской культуры прошёл в Минске-8

Событие уникальное для нашей Беларуси. Я впервые присутствую на таком мероприятии. Очень интересно узнать культуру такой далекой для нас страны.

Латиноамериканская музыка и гигантский буррито – Фестиваль мексиканской культуры прошёл в Минске-10

Завершающим аккордом вечера стала концертная программа мексиканского оркестра маримба братьев Годой. Этот ансамбль мастерски использует маримбу, ударный инструмент, создавая уникальные мелодии. 

* На правах рекламы

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