Латиноамериканская музыка и гигантский буррито – Фестиваль мексиканской культуры прошёл в Минске
Красочные гирлянды, цветные ленты, традиционная кухня и завораживающие латиноамериканские песни. На один день Верхний город Минска превратился в сказочный мексиканский уголок. Фестиваль посетили более 3 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это яркое осеннее событие было организовано Мингорисполкомом при содействии Министерства иностранных дел Беларуси, посольства Мексики и поддержке A1. Компания входит в международную группу A1 Group, которая уже 10 лет является частью транснационального холдинга America Movil, одного из крупнейших телекоммуникационных провайдеров в мире со штаб-квартирой в Мексике.
Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Наша площадка Верхнего города уже видела очень много стран с самобытными номерами и концертами с самых разных уголков нашего мира. И тем интереснее побывать на таком вот мексиканском празднике мексиканской культуры. Люди прежде всего приходят за настроением, приходят окунуться в эту атмосферу. И я думаю, что фестиваль как раз в этом плане удался.
Эдуардо Вильегас Мехиас, Чрезвычайный и Полномочный Посол Мексики в России и Беларуси по совместительству:
Проведение такого фестиваля поможет в развитии взаимоотношений между нашими странами. Очень здорово, что правительство Беларуси и администрация города поддержали нашу инициативу. В этом смысле и компания A1 имела свой вес, потому что стала партнером мероприятия. Я искренне поражен и удивлен, сколько людей захотели увидеть, стать частью и почувствовать культуру Мексики. Это очень приятно.
Программа мероприятия в самом центре столицы была насыщенной и разнообразной. Сотни посетителей стали свидетелями, а некоторые и участниками впечатляющего приготовления, возможно, самого большого буррито в Беларуси, длина которого превысила 30 метров. Не обошлось и без фотосессий в тематических зонах, которые стали яркими акцентами праздника.
Событие уникальное для нашей Беларуси. Я впервые присутствую на таком мероприятии. Очень интересно узнать культуру такой далекой для нас страны.
Завершающим аккордом вечера стала концертная программа мексиканского оркестра маримба братьев Годой. Этот ансамбль мастерски использует маримбу, ударный инструмент, создавая уникальные мелодии.
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