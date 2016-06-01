III Форум регионов в Минске: Беларусь поделится с Россией своим опытом проведения пенсионной реформы

Новости Беларуси. Беларусь поделится с Россией своим опытом проведения пенсионной реформы. Актуальные для стран Союзного государства вопросы социальной сферы стороны обсудят на III Форуме регионов. Наряду с темой развития пенсионных систем планируется также рассмотреть перспективы общего рынка труда, обсудить ключевые направления социальной поддержки населения двух стран.

Обеспечение здоровых и безопасных условий труда работников на Форуме также будет в центре внимания. Стороны намерены активизировать совместную деятельность по сближению законодательства в данном вопросе.

Одно из масштабных и знаковых мероприятий России и Беларуси пройдет в Минске 7-8 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.