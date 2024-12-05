На заседании Совета по стратегическим проектам обсудили формирование инфраструктуры ИИ в Беларуси

Формирование инфраструктуры искусственного интеллекта в Беларуси, а также способы ее реализации. Тема стала заглавной на заседании Совета по стратегическим проектам при Президенте. Его деятельность возглавляет белорусская Академия наук, в ее стенах 5 декабря собрались высшие должностные лица и профильные специалисты, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первую очередь эксперты обсудили вопрос правового регулирования использования и развития технологий искусственного интеллекта. В последнее время он получил широкое распространение, кроме того, содержит серьезный потенциал экономического роста и научно-технического развития. Что касается законодательства, использование данной разработки осуществляется на региональном и национальном уровнях. Сегодня назрел вопрос адаптации правового поля. Отметим, совещание по теме проходило в Минске в ноябре, его возглавлял председатель Конституционного суда Петр Миклашевич.

Сергей Кругликов, генеральный директор Объединенного института проблем информатики НАН Беларуси:

Материалы к аналитической записке готовил наш институт совместно с коллегами из министерств и ведомств заинтересованных. Там было сформировано определенное решение, которое будет доложено главе государства о необходимости разработки закона Республики Беларусь о технологиях искусственного интеллекта. Сам документ уже назрел, и надо его эффективно реализовывать в ближайшее время. Здесь же мы выходим уже на этот проект. Так как мы являемся разработчиками, институт является разработчиком модельного закона о технологии искусственного интеллекта для государств – участников СНГ. Уже прошли мы три этапа, остается заключительный четвертый этап. Он одобрен всеми парламентами стран СНГ. Я имею в виду, третий наш этап необходимо доработать с учетом замечаний.

Напомним, указ о создании Совета по стратегическим проектам Президент подписал в ноябре 2023 года. Основная задача органа – поиск перспективных для развития страны тем, их отбор и сопровождение при дальнейшей реализации. Учитывая, что в Беларуси нет колоссальных запасов природных ресурсов, наука является единственным способом усилить экономику за счет инновационных разработок и монетизации деятельности белорусских ученых в целом.