В Сети появился фейк, что представители Беларуси не полетят в Москву на 9 Мая

Попытки сорвать празднование Дня Победы не прекращаются. Серию провокационных сообщений распространяют в сети Интернет. Очередным поводом раскачать ситуацию стала фейковая информация о том, что белорусская делегация не поедет на Парад Победы в Москве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ролик сгенерирован с помощью технологий искусственного интеллекта, причем довольно непрофессионально. В кадре – наш коллега, ведущий новостей телеканала РТР-Беларусь. Видео, судя по низкому качеству, на скорую руку состряпали в Украине, где сегодня главная цель – запугать всех, кому дорог праздник 9 Мая. С рассылкой фейка также поторопились. Пишут, что 7 мая у белорусской делегации были «зафиксированы симптомы пищевого отравления». При этом сообщение датировано 6 мая, а речь идет о ситуации, которая якобы произошла сегодня, 7 мая. Также в подписи к видео говорится, что сообщение пришло от главы Администрации Президента Игоря Сергеенко, хотя он давно уже спикер парламента.