Великая Суббота: христиане готовятся к всенощным и ожиданию Воскресения Христова

Новости Беларуси. Последний день поста и подготовки к светлому празднику Пасхи. Великая суббота для верующих является скорбной и радостной одновременно.
В храмах впервые за долгие недели поста появляются светлые и праздничные мотивы.
Здесь начинают освящать яйца, куличи и пасхи в честь воскресения.
Сегодня также вспоминают историю о погребении Иисуса Христа, пребывании его во гробе и сошествии в ад.
Считается, что таким образом закончились страдания Спасителя за человечество.
Традиционно христиане будут ожидать наступления Воскресения Христова в храме. Всенощные пройдут в церквях и костелах. Пасху христиане Беларуси в этом году отмечают в один день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.