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Великая Суббота: христиане готовятся к всенощным и ожиданию Воскресения Христова

15 апреля 2017 12:41
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Новости Беларуси. Последний день поста и подготовки к светлому празднику Пасхи. Великая суббота для верующих является скорбной и радостной одновременно. 

В храмах впервые за долгие недели поста появляются светлые и праздничные мотивы. 

Здесь начинают освящать яйца, куличи и пасхи в честь воскресения.

Великая Суббота: христиане готовятся к всенощным и ожиданию Воскресения Христова-1

Сегодня также вспоминают историю о погребении Иисуса Христа, пребывании его во гробе и сошествии в ад. 

Считается, что таким образом закончились страдания Спасителя за человечество. 

Традиционно христиане будут ожидать наступления Воскресения Христова в храме. Всенощные пройдут в церквях и костелах. Пасху христиане Беларуси в этом году отмечают в один день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Фотофакт # Пасха

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