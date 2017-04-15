Великая Суббота: христиане готовятся к всенощным и ожиданию Воскресения Христова

Новости Беларуси. Последний день поста и подготовки к светлому празднику Пасхи. Великая суббота для верующих является скорбной и радостной одновременно. В храмах впервые за долгие недели поста появляются светлые и праздничные мотивы. Здесь начинают освящать яйца, куличи и пасхи в честь воскресения.

Сегодня также вспоминают историю о погребении Иисуса Христа, пребывании его во гробе и сошествии в ад.