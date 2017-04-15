Создать кодекс примирения, научить детей разговаривать между собой: в Минске запустили необычный проект

Новости Беларуси. Учиться понимать друг друга без конфликтов: специальный проект стартовал в столичных школах и колледжах. Задействованы в нем как школьники, так и педагоги. Своеобразная служба примирения интересов и позиций основана на зарубежном опыте.
Ирина Орловская, заместитель директора центра «Медиация и право»:
В нашей стране с 2014 года действует закон о медиации. Это дополнительный способ для того, чтобы сесть за стол переговоров и мирным путем разрешить какие-то конфликтные спорные ситуации, которые возникают.
Изучем иностранный опыт, в школах у нас тоже должна быть альтернатива способам разрешения конфликтов.
Диана Орловская, ученица школы № 30 Минска:
Можно найти спокойное решение в какой-то сложившейся ситуации мирным путем.
Я сблизилась с друзьями, которых, можно сказать, раньше даже не знала.
Виктор Каменков, председатель союза юристов, директор центра «Медиация и право»:
Мы дома конфликтуем, на работе конфликтуем и в школе тоже конфликты есть. Поэтому мы задумались над тем,
чтобы создать в каждой школе кодекс примирения, чтобы научить детей разговаривать между собой.
Этот проект должен помочь школьникам и студентам стать более коммуникабельными, находить общий язык с преподавателями и мирно решать любые конфликты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.