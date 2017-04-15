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Создать кодекс примирения, научить детей разговаривать между собой: в Минске запустили необычный проект

15 апреля 2017 13:13
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Новости Беларуси. Учиться понимать друг друга без конфликтов: специальный проект стартовал в столичных школах и колледжах. Задействованы в нем как школьники, так и педагоги. Своеобразная служба примирения интересов и позиций основана на зарубежном опыте.

Ирина Орловская, заместитель директора центра «Медиация и право»:
В нашей стране с 2014 года действует закон о медиации. Это дополнительный способ для того, чтобы сесть за стол переговоров и мирным путем разрешить какие-то конфликтные спорные ситуации, которые возникают.

Изучем иностранный опыт, в школах у нас тоже должна быть альтернатива способам разрешения конфликтов.

Создать кодекс примирения, научить детей разговаривать между собой: в Минске запустили необычный проект-1

Диана Орловская, ученица школы № 30 Минска:
Можно найти спокойное решение в какой-то сложившейся ситуации мирным путем.

Я сблизилась с друзьями, которых, можно сказать, раньше даже не знала.

Виктор Каменков, председатель союза юристов, директор центра «Медиация и право»:
Мы дома конфликтуем, на работе конфликтуем и в школе тоже конфликты есть. Поэтому мы задумались над тем,

чтобы создать в каждой школе кодекс примирения, чтобы научить детей разговаривать между собой.

Этот проект должен помочь школьникам и студентам стать более коммуникабельными, находить общий язык с преподавателями и мирно решать любые конфликты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Виктор Каменков # Фотофакт # Школы в Беларуси # Ирина Орловская # Диана Орловская

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