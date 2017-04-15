Создать кодекс примирения, научить детей разговаривать между собой: в Минске запустили необычный проект

Новости Беларуси. Учиться понимать друг друга без конфликтов: специальный проект стартовал в столичных школах и колледжах. Задействованы в нем как школьники, так и педагоги. Своеобразная служба примирения интересов и позиций основана на зарубежном опыте.

Ирина Орловская, заместитель директора центра «Медиация и право»:

В нашей стране с 2014 года действует закон о медиации. Это дополнительный способ для того, чтобы сесть за стол переговоров и мирным путем разрешить какие-то конфликтные спорные ситуации, которые возникают.