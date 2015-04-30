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В Сети не утихают обсуждения персоны «самого сексуального учителя математики в мире»

30 апреля 2015 09:26
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Новости Великобритании. Пьетро Бозелли, учитель математики в Университетском колледже Лондона, взорвал социальные сети. Студенты уже прозвали своего преподавателя «самым горячим учителем математики в мире», сообщает британское издание The Telegraph.

В Сети не утихают обсуждения персоны «самого сексуального учителя математики в мире»-1

 

26-летний красавчик из Италии имеет докторскую степень в области машиностроения, а в 2014 году был признан чемпионом в категории Европейская фитнес-модель.

Многочисленные увлечения Пьетро чрезвычайно заинтересовали общественность, когда один из его учеников «прогуглил» имя учителя, а затем выложил его снимок в Cеть с подписью: «Тот момент, когда ты понял, что твой преподаватель математики является топ-моделью».

В Сети не утихают обсуждения персоны «самого сексуального учителя математики в мире»-4

Однако летом 2014 года университетский сердцеед уволился из колледжа и в настоящее время, если верить его профайлу в Linkedin, работает моделью.

В Сети не утихают обсуждения персоны «самого сексуального учителя математики в мире»-7

В Instagram он размещает свои фотографии из тренажерного зала и модных показов. На его аккаунт подписано почти 500 тысяч пользователей.

В Сети не утихают обсуждения персоны «самого сексуального учителя математики в мире»-10

Поскольку Пьетро все-таки «прославился» в соцсетях и как учитель математики, со всего мира ему приходят сообщения типа:

«Хорошо, что этот парень не был моим учитель математики – иначе я бы не смогла сконцентрироваться на уроке».

«Несправедливо! У меня никогда не было такого учителя математики, как ты. А я бы так хотела!»

На днях молодой человек стал лицом компании, выпускающей нижнее белье. Что порадило новую волну ажиотажа вокруг персоны «самого сексуального учителя математики».

# общество # Красота

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