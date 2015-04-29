Владимир Лупейко - первый репортер, который с фотоаппаратом вошел в разрушенный после войны Минск

Денис Евтихеев — известный белорусский художник. Его работы знают и любят не только в нашей стране, но и за ее пределами. Свое умение видеть прекрасное Денис унаследовал от дедушки Владимира Наумовича Лупейко, заслуженного деятеля культуры Беларуси, который всю свою жизнь посвятил фотографии.

Владимир Наумович долгие годы работал фотокорреспондентом в известном агентстве БелТА, ТАСС. С фотоаппаратом «лейкой», блокнотом и пулеметом он прошел всю войну. За это время он сделал огромное количество уникальных снимков, на которых запечатлена военная жизнь и подвиг нашего народа в дни тяжелых

С фотокамерой на груди Владимир Наумович Лупейко побывал во многих отрядах Брестского, Пинского, Минского партизанских соединений. Видел многое. И все это нашло отражение в его будоражащих чувства работах. Удалось запечатлеть фотокорреспонденту и слезы радости… Когда наступила долгожданная Победа.

Владимир Наумович был первым репортером, который с фотоаппаратом вошел в разрушенный после войны Минск. Конечно, он поспешил сделать несколько снимков. И это несмотря на строгий запрет фотографировать руины. Теперь эти кадры просто уникальны и эксклюзивны.

Сегодня фотографии Владимира Наумовича Лупейко можно увидеть в различных энциклопедических изданиях и альбомах. Они украшают собой выставки и экспозиции. И хотя известного фотокорреспондента уже нет в живых, память о нем бессмертна. До сих пор к уникальным снимкам проявляют огромный интерес не только у нас в стране, но и за рубежом.

Владимир Наумович Лупейко посвятил фотографии больше 45 лет. И оставил своим детям и внукам большое наследие, которое они всеми силами стараются сберечь. Ведь именно благодаря нему, они продолжают свой жизненный и творческий путь, оставляя свой след в истории.