Белорусские альпинисты поднимут на Эльбрусе знамя Победы в канун 9 Мая

Новости Беларуси. «Цветы великой Победы» распустятся в канун 9 Мая на высочайшей вершине Европы. Знамя с символикой белорусской патриотической акции появится на горе Эльбрус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Поднять флаг на высоту свыше 5,5 тысяч метров взялись двое гомельчан. Игорь Носульчик и Вячеслав Чешейко для путешествия выбрали праздничные даты, когда на пике Европы в честь победы во Второй мировой будут подняты знамена всех стран, победивших фашизм.

Игорь Носульчик, альпинист:

На Эльбрусе должен быть не след, а, наверное, упоминание. Упоминание о том, что подвиг народный жив, о нем не забыли. И спустя 70 лет флаги уже пусть разных стран, но стран-участниц должны на Эльбрусе снова реять.