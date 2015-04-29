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Белорусские альпинисты поднимут на Эльбрусе знамя Победы в канун 9 Мая

29 апреля 2015 08:16
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Новости Беларуси. «Цветы великой Победы» распустятся в канун 9 Мая на высочайшей вершине Европы. Знамя с символикой белорусской патриотической акции появится на горе Эльбрус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Поднять флаг на высоту свыше 5,5 тысяч метров взялись двое гомельчан. Игорь Носульчик и Вячеслав Чешейко для путешествия выбрали праздничные даты, когда на пике Европы в честь победы во Второй мировой будут подняты знамена всех стран, победивших фашизм.

Игорь Носульчик, альпинист:
На Эльбрусе должен быть не след, а, наверное, упоминание. Упоминание о том, что подвиг народный жив, о нем не забыли. И спустя 70 лет  флаги уже пусть разных стран, но стран-участниц должны на Эльбрусе снова реять. 

# общество # День Победы

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