Отзывы белорусов на Послание Президента

Новости Беларуси. В ежегодном Послании Александр Лукашенко фактически озвучивает стратегию развития страны на ближайшее время. Поэтому выступление Президента внимательно слушают и чиновники, и служащие, и рабочие по всей Беларуси.

Четкость формулировок и конкретику содержания Послания оценили и люди в погонах.

Трансляция выступления главы государства была доступна во всех военных частях Беларуси. От генерала до солдата почерпнули для себя много важной информации, касающейся не только боеготовности вооруженных сил, но и решения социальных вопросов.

Александр Полуянов, военнослужащий 38-ой отдельной мобильной бригады:

Для себя в выступлении Президента я отметил поддержку государством молодых специалистов. Так как мне приятно было бы остаться работать у себя на родине и иметь достойную зарплату и положению в обществе.

Яна Демчук, военнослужащий 38-ой отдельной мобильной бригады:

Меня заинтересовала программа поддержки молодых семей. У меня сейчас подрастает в семье один ребенок. Но, если озвученная программа на самом деле будет так работать, я, конечно, буду планировать рождение второго ребенка.

Вадим Бобилевич, старший офицер отделения идеологической работы 38-ой отдельной мобильной бригады:

В настоящее время бригада полностью укомплектована вооружением и военной техникой. На вооружении у бригады стоят новейшие образцы, и мы готовы в любое время выполнить любую возложенную на нас задачу.

Неподдельный интерес речь Александра Лукашенко вызвала у женщин, которые готовятся стать матерями.

Ведь для них развитие страны — это, в первую очередь, благополучие детей. Социальная поддержка многодетных семей — вопрос номер один.

Оксана Шишкова, многодетная мама, пациентка Витебского областного клинического роддома:

Все, что делается в социальной политик — мы имеем к этому доступ. И пользуемся этим. Никто нам в этом не отказывает. Да, это чувствуется и в жилье, по школе, по садику чувствуется. Хоть детки рождаются для себя, но государство в стороне не остается. Этот ребеночек получит материнский капитал, он у нас пятый, так получилось. Ему повезло, и нам повезло.

Ольга Усова, многодетная мама, пациентка Витебского областного клинического роддома:

Я мать уже почти пятого ребенка. Президент поддерживает многие семьи наши. Поддерживает и в учебе, и в медицине. Тем более, как этот роддом открывался, для меня родить еще одного ребенка в этом роддоме, считайте, что честь. Прекрасные доктора, прекрасное отношение. Все в нашей республике создано для того, чтобы было материнство и детство.

Ирина Хуркунова, пациентка Витебского областного клинического роддома:

Рожать в нашей стране не страшно. Я уверена, что государство поддержит в социальном плане. По поводу товаров каких-то для детей – широкий доступ различных, выбор есть, то есть ни в чем нужды нет.

Многое в Беларуси делается и для развития образования. Задачи сегодня поставлены и перед педагогами страны. От доступности детских садов до уровня знаний в школах.

У белорусских учителей сегодня также появилась пища для размышлений и стимул хорошо учить и учиться самим.

Так, в Могилевской области послание Президента педагоги смотрели вместе со школьниками, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктория Слепцова, ученица 11 класса гимназии №3 Быхова:

Необходимо вводить инновации в сферу образования. Мне кажется, что надо вводить именно в школы, потому что все начинается со школы, с малого.

Людмила Пушистова, учитель русского языка и литературы гимназии №3 Быхова:

Если говорить о культуре, то, конечно, хотелось бы видеть больше именно наших, белорусских фильмов. Хотелось бы видеть новые лица – наши, белорусские, талантливые артисты и актеры есть. Пропагандировать какие-то белорусские истоки.

Анастасия Адамченко, учитель биологии гимназии №3 Быхова:

Наиболее актуальный вопрос, который меня затронул, зацепил, если можно так выразиться, это социальное иждивенчество. Все мы равны, независимо от пола и возраста. Я читаю, что все должны вносить какую-то лепту, работать по мере своих возможностей – здоровья, возраста и так далее.

Также белорусы весьма активно поддержали планы сократить налоговые льготы для предприятий.

Дмитрий Зубков, инженер-электроник ОАО «Гомельский жировой комбинат»:

Конечно, льготы не стимулируют к дальнейшему росту производительности труда. Когда нужно какое-то новое производство открыть, тогда можно льготу какую-то предоставить. А так, некоторые только за счет льгот существуют и никакого развития, никакого движения вперед.