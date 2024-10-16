Вопросы правового просвещения будущих избирателей обсудили в Минске

Подрастающее поколение должно знать законы своей страны и уважать их, ведь это залог электорального суверенитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участие в мероприятии приняли глава ЦИК, министр образования, а также представители образовательной сферы всех регионов. На встрече обсудили формы работы с будущими избирателями. Для этого были специально разработаны методические пособия «Детям о выборах», «Детям о Конституции», «Выборы: будущему избирателю», они станут помощниками в работе педагогов. Закладывать интерес к участию в общественной жизни и прививать уважение к закону нужно с малого возраста.

Игорь Карпенко, председатель Центральной избирательной комиссии Беларуси: Сегодня мы проводим большой республиканский семинар для педагогической общественности, в первую очередь для педагогов, практиков, методистов, тех, кто непосредственно ведет вопросы методик образования по предмету обществоведения, тех, кто организует воспитательную работу.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

Сегодня мы видим, что молодежь у нас достаточно активная в социально-общественной жизни нашей страны. И, безусловно, одним из таких элементов формирования гражданина-патриота в своей стране является воспитание правовой культуры. Сегодня мы совместно со всеми заинтересованными выстраиваем достаточно широкую действенную систему правового образования, правового просвещения.

Такие форумы стали уже доброй традицией и дают результат. Стоит отметить, что на данный момент идет подготовка к проведению масштабного молодежного проекта «Лидер форума», который соберет активную молодежь из всех уголков страны.