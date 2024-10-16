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Три вакцины на выбор! В Минской области ведётся активная иммунизация населения

16 октября 2024 14:10
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В Минской области ведется активная иммунизация населения. Мобильные бригады выезжают на предприятия, чтобы сделать прививку против гриппа, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Безопасный и простой способ позволяет предупредить заболевания на предстоящий зимний сезон. Только в Слуцком районе процедуру прошли почти 1 800 человек. Жителям города предлагают три вакцины на выбор. Кроме российской, сделать прививку от гриппа можно французским или нидерландским препаратом.

Подробнее в материале Екатерины Ковальчук.

Три вакцины на выбор! В Минской области ведётся активная иммунизация населения-2

Екатерина Ковальчук, корреспондент:
Привиться можно даже на рабочем месте. Мобильные бригады выезжают прямо на предприятия. Например, на Слуцком сахарном заводе обезопасить себя желающих много.

Три вакцины на выбор! В Минской области ведётся активная иммунизация населения-4

Для Ольги и Вячеслава Севрук делать прививку уже осенняя традиция. Супруги считают, что заботиться о собственном здоровье – это не только их личная ответственность, но и важный шаг для защиты других. Кроме того, прививка от гриппа позволяет избежать осложнений. Болезни переносятся легче. Так, здесь предлагают три вакцины. Семейная пара всегда выбирает российскую. Говорят, что она еще никогда не подводила.

Три вакцины на выбор! В Минской области ведётся активная иммунизация населения-6

Ольга Севрук:
А на что надеются? Ну, только на прививочку и на то, что повезет и, может быть, вообще не заболею. У меня и такое есть, что я вообще не заболеваю, когда прививаюсь.

Три вакцины на выбор! В Минской области ведётся активная иммунизация населения-8

Вячеслав Севрук, электросварщик Слуцкого сахарного завода:
В легкой форме все обходится, зима. Я каждый год делаю. Стараюсь не пропускать прививки от гриппа. И советую.

Перед прививкой врач на месте обязательно проводит медосмотр. Так как есть ряд противопоказаний.

Подробности смотрите в сюжете.

# Вакцинация # Екатерина Ковальчук

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