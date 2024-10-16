В Минской области начался месяц по благоустройству и озеленению территорий

В Минской области начался месяц по наведению порядка, благоустройству и озеленению территорий, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Слуцке также активно ведутся работы. Сейчас самое время и для озеленителей. Идет посадка кустарников и многолетних цветов. В городе уже разбили новую клумбу. Ее сделают необычной и современной. Что касается растений, здесь отдают предпочтение злаковым и многолетним. Среди них – лаванда, вероника, шалфей. Также в 2024 году высадили 6,9 тысячи цветущих кустарников.

Ирина Пантюк, начальник участка зеленого хозяйства производства по благоустройству Слуцкого ЖКХ:

Большое разнообразие цветов сейчас нам позволяют питомники, которые мы можем высадить в городе. На участке озеленения работает семь человек, и на них держится весь город: и по косьбе, и по уходу за клумбами. Привлекаем по возможности технику, тракторы, эскалаторы дают нам в помощь.

В Слуцке все за чистоту и порядок. Каждый четверг на дворовых территориях проводятся субботники. В них принимают участие сотрудники ЖКХ, жители города и молодежь.