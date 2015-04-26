В Минске возложили венки и цветы к мемориальным знакам «Ахвярам Чарнобыля» и «Камень мира Хиросимы»

Новости Беларуси. 26 апреля, в дня аварии на Чернобыльской АЭС, по всей стране проходят памятные мероприятия. Так в Минский парк Дружбы народов пришло около 2 тысяч человек, чтобы возложить венки и цветы к мемориальным знакам «Ахвярам Чарнобыля» и «Камень мира Хиросимы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:

Сегодня у нас масса отселенных деревень. Зона отчуждения на долгие годы. Это сотни загубленных жизней тех людей, которые, в первую очередь, рискую своей жизнью, пытались локализовать эту аварию, чтобы спасти большую часть населения. Мы сегодня отдаем дань памяти тем людям, в первую очередь.

Последствия, конечно, громадные. И надо сказать, что белорусское государство делает все возможное.

Участник ликвидации аварии на ЧАЭС:

Я хочу в этот день пожелать всем чернобыльцам здоровья, удачи и благополучия. Конечно, мы все вспоминаем – я сам был участником ликвидации аварии на ЧАЭС, – как это все происходило. Был такой вот ясный день.