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В Минске возложили венки и цветы к мемориальным знакам «Ахвярам Чарнобыля» и «Камень мира Хиросимы»

26 апреля 2015 11:52
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Новости Беларуси. 26 апреля, в дня аварии на Чернобыльской АЭС, по всей стране проходят памятные мероприятия. Так в Минский парк Дружбы народов пришло около 2 тысяч человек, чтобы возложить венки и цветы к мемориальным знакам «Ахвярам Чарнобыля» и «Камень мира Хиросимы», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Игорь Карпенко, заместитель председателя Мингорисполкома:
Сегодня у нас масса отселенных деревень. Зона отчуждения на долгие годы. Это сотни загубленных жизней тех людей, которые, в первую очередь, рискую своей жизнью, пытались локализовать эту аварию, чтобы спасти большую часть населения. Мы сегодня отдаем дань памяти тем людям, в первую очередь.
Последствия, конечно, громадные. И надо сказать, что белорусское государство делает все возможное.

Участник ликвидации аварии на ЧАЭС:
 Я хочу в этот день пожелать всем чернобыльцам здоровья, удачи и благополучия. Конечно, мы все вспоминаем – я сам был участником ликвидации аварии на ЧАЭС, – как это все происходило. Был такой вот ясный день. 

# общество # Игорь Карпенко # Авария на Чернобыльской АЭС

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