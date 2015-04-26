26 апреля – 29-я годовщина со дня аварии на Чернобыльской АЭС

Новости Беларуси. 26 апреля – одна из самых трагических дат в истории Беларуси. 29 лет прошло со дня аварии на Чернобыльской АЭС. Это крупнейшая техногенная катастрофа за всю историю ядерной энергетики как по количеству погибших и пострадавших, так и по экономическому ущербу.

Больше всего радиоактивных веществ выпало на Беларусь – почти 70 процентов. Пострадали свыше 3 тысяч 600 населенных пунктов.

Преодоление последствий чернобыльской катастрофы было и остается задачей государственной значимости для нашей страны. За эти годы накоплен уникальный опыт по реабилитации пострадавших земель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.