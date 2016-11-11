Как дежурят аварийные службы Минска при температурах ниже -20ºС

Новости Беларуси. В Минске организовано дежурство 10 бригад аварийно-восстановительной, диспетчерской и абонентской служб в круглосуточном режиме. В случае необходимости они оперативно устранят нарушения в работе оборудования, тепловых источников и сетей.

В ночное время организована работа 4 таких служб, в дневное – 6.

При температуре воздуха от -8ºС до -20ºС в нерабочее время персонал несет вахту на дому.

Если столбик термометра опустится ниже -20ºС – дежурство бригады, автотранспорта и техники на рабочих местах переводится на 12-часовой график, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.