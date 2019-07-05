В Рогачёве открыли памятную доску в честь маршала авиации Сергея Руденко

Новости Беларуси. В Рогачеве 5 июля вспоминали одного из героев, который принимал участие в освобождении Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе открыли памятную доску в честь легендарного командующего 16-й воздушной армией – маршала авиации Сергея Руденко. Это его самолеты обеспечивали успех наступления советских войск на запад. От битвы за Днепр до последнего дня операции «Багратион» авиация блестяще выполняла свою задачу в белорусском небе.

Сергей Руденко, сын маршала авиации С. И. Руденко:

Я глубоко тронут всем этим. Белорусский народ отличается внешним смирением, но глубокой памятью и неукротимым стремлением к свободе. И вот эти его чувства были воплощены во время операции «Багратион». Беларусь, наконец, освободилась. Мысленно всегда возвращаюсь к тем событиям. Невероятный подвиг солдат, офицеров, всего народа.