Потребность в кадрах растёт в Беларуси: наниматели предлагают более 7 тысяч мест

Новости Беларуси. И так, занятость населения – одна из проблем, на которую обратил внимание Президент. Кстати, статистика свидетельствует:

уровень безработицы в Минске снижается.

Инесса Александровна и подумать не могла, что когда-нибудь останется без работы. Трудовой стаж женщины, на секундочку, 36 лет. Последние восемь – в качестве инженера по материально-техническому снабжению – провела в частной компании. Дела у фирмы шли не очень и должность Инессы Александровны сократили. В поисках новой работы женщина провела три месяца.

Затем обратилась в службу занятости.

Там и посоветовали курсы переподготовки по специальности «Контролер-кассир-продавец»

Инесса Карунас, слушатель курсов переподготовки:

Заключила договор, я должна проучиться, потом меня возьмут на практику и мне обещано трудоустройство. Безвыходных ситуаций не бывает,