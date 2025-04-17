На полигоне под Борисовом проходят состязания военных

Определяют самый лучший в Вооруженных Силах экипаж танка, боевой машины пехоты и бронетранспортера. Накануне на огневой рубеж выдвинулись БТР-82А. Специалисты поражали мишени из 30-миллиметровой пушки и танкового пулемета, а также отработали элементы тактической стрельбы. В данном виде первенства победу одержали брестские десантники.

Артем Ходоренко, военнослужащий механизированной бригады: Тренировки у нас были ежедневные. Очень много общались, чтобы друг друга поддерживать, мотивировать как-то. Поразили все мишени. У нас был еще остаток. Очень важно делать все быстро и качественно. То есть надо командная работа.

Военнослужащий сил специальных операций:

Хорошая была подготовка, хорошие тренера. Командир внес очень большой вклад в нас. На каждом этапе подготовки он нам говорил, что лучше сделать, что можно немножко сделать по-другому. Очень приятно вернуться сюда спустя два с половиной года. Очень такие эмоции переполняют тебя. Вспоминаешь, как ты здесь тренировался, а теперь здесь ты уже специалист.

Состязания проводятся по основным предметам боевой подготовки. В общий зачет экипажа пойдет и физическая выносливость бойцов – ее оценят на заключительном этапе соревнований. У каждого военнослужащего есть стремление доказать, что он лучший.