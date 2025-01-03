Спортивные игры и экскурсии – более 13 тыс. школьников Минска отдохнули в оздоровительных лагерях

Зимние каникулы – любимая пора школьников. И наибольшей популярностью в это время пользуются оздоровительные лагеря. Только в Минске отдохнули около 13 тысяч ребят, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Для детей подготовили интересную и насыщенную программу. Подробнее в материале Дарьи Авсюк.

Дарья Авсюк, корреспондент:

Дневной школьный лагерь – наиболее востребованная форма досуга на каникулах. Дети находятся здесь с 8 утра до 6 вечера. Для ребят разработаны насыщенные программы, разнообразные по форме и содержанию с учетом возраста. В школе № 30 шумно с самого утра, в зимнем лагере 100 ребят. Чтобы каждому было весело и продуктивно, постарались педагоги. Дни наполнили увлекательными мероприятиями: спортивными играми, творческими мастерскими, экскурсиями и квестами.

В лагерях с дневным пребыванием для детей организовано трехразовое полноценное питание. Максимум витаминов. Педагоги учли вкусы и интересы школьников. Поэтому действовали профильные программы: экологические, художественные, спортивные и профориентационные для более старших ребят.

Валерия Куприец, учащаяся средней школы № 30:

У нас в школе вообще два профильных отряда. Один для 7-8 классов. Также у нас есть второй отряд для учащихся 9 классов. Для подготовки к экзаменам. Летом где-то по 20-25 человек, но в зимние около 11 человек набирается.